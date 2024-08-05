Психолог рассказал, как перестать ненавидеть бывшего

Чтобы перестать ненавидеть бывшего после расставания, важно фокусироваться на настоящем, а не на прошлом, поделилась с aif.ru психолог Наталья Селиванова. По ее словам, важно не искать виноватых в событиях прошлого, а строить счастливую жизнь в настоящем.

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"Каждый день в течение 5–10 минут выписывайте все мысли и чувства по поводу вашего состояния и вашей жизни. Все, что придет в голову. Таким образом, вы начнете анализировать текущий момент и со временем сместите фокус внимания с прошлых отношений и бывшего на вашу текущую жизнь", — посоветовала психолог.



Сначала можно выписать свои мысли и чувства по поводу расставания и бывшего, даже если в этом много негатива, однако хорошее тоже нужно попытаться вспомнить. Нужно писать о том, что происходит сейчас и как вы себя чувствуете, отмечайте счастливые моменты и постарайтесь сформулировать, как вы видите гармоничные отношения и счастливую семью.

"Просто не бросайте это дело и продолжайте писать каждый вечер, надо делать это минимум 21 день. Наш мозг очень мудрый, и он поможет вам справиться со всем происходящим, главное, ему нужно немного помочь и начать думать позитивно", — подытожила Селиванова.



Психолог Оксана Афонина ранее рассказала, что если пара хочет сохранить семью, то для этого существует несколько способов. По ее словам, нужно принять, что ссоры и конфликты неизбежны в любых отношениях.