Психолог рассказал о причинах трудоголизма

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс рассказал о возможных причинах трудоголизма.

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В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что источником трудоголизма может быть страх перед ленью или попытка сбежать от реальности.

«Соответственно, трудоголики — это не те, кто воодушевлён своим делом, а те, кто без своего дела не могут самоидентифицироваться, не считают себя ценными и важными», — отметил эксперт.



По его словам, люди, которые любят труд, любят и отдохнуть, то есть могут отвлечься и заняться чем-то ещё.

Как предположил Хорс, трудоголизм может возникнуть из-за убеждённости человека в том, что отдых и лень — это одно и то же.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» выразила мнение, что следует различать понятия «трудоголизм» и «трудоспособность».