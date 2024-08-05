Психиатр объяснил, как выявить тревожно-депрессивное расстройство

Тревожно-депрессивное расстройство (ТДР) стало одной из наиболее распространенных психических проблем в современном мире. Каждый год все больше людей обращается за помощью к специалистам с этим заболеванием. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, что такое тревожно-депрессивное расстройство и почему оно возникает.

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Симптомы

По мнению собеседника «ВМ», тревожно-депрессивное расстройство — довольно распространенное заболевание. К его ярким симптомам относятся:

Ощущение тревоги;

Сниженное настроение;

Апатия.

"При тревожно-депрессивном расстройстве человек чувствует пессимизм, появляется равнодушие при мысли о себе и о своем будущем. Если пациент говорит, что его гложет необъяснимая тревога, беспокойство без причины и устойчиво-сниженное настроение на протяжении двух и более недель, то ставят диагноз тревожно-депрессивное расстройство", — пояснил Вилков.



Диагностикой занимается врач-психиатр или психотерапевт. Специалист ставит диагноз на основании осмотра пациента и его жалоб, уточнил эксперт.

Причины возникновения

По словам специалиста, тревожно-депрессивное расстройство может возникнуть:

Из-за психогенных причин, то есть из-за острого или хронического стресса, вследствие накопленных проблем любого рода, которые имеют важность для человека;

Из-за эндогенных причин — когда тревога и депрессия возникают вследствие нарушения работы мозга, а именно нарушения обмена нейромедиаторов.

"К ним относятся дофамин, норадреналин, серотонин. Если количество этих веществ в головном мозге либо уменьшается, либо превышает норму, то возникают подобные симптомы", — объяснил Вилков.



Большинство людей страдают этим заболеванием именно по психогенным причинам, потому что в мире повышается фактор внешнего стресса, нестабильности, растут нагрузки на работе, чаще возникают конфликты в семье, подчеркнул психиатр.

"Фактор стресса является ведущим в формировании этого варианта невроза", — считает Вилков.



Лечение

Тревожно-депрессивное расстройство успешно поддается лечению, заверил врач.

"Специалисты применяют методы психотерапии, когда с помощью психологических техник человек учится снижать тревожность и, благодаря приемам саморегуляции, привыкает решать те проблемы, которые вызвали эти симптомы, либо меняет к ним отношение", — рассказал собеседник «ВМ».



Если же симптомы очень выражены, ухудшают работоспособность, тяжело переносятся, тогда по показаниям назначается и медикаментозная терапия — это прием антидепрессантов и транквилизаторов, сообщил психиатр.

"Часто лечение сочетается: это и медикаменты, и психотерапия. И после излечения, когда тревожное-депрессивное расстройство проходит, важно заниматься профилактикой своего состояния, потому что новый стресс вновь может вызвать это заболевание", — предупредил Вилков.



Поэтому как раз техники психотерапии позволяют предотвратить появление этих симптомов под влиянием стресса, внешних и межличностных проблем, заключил специалист.