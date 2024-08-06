Мужчины рассказали женщинам неочевидные факты о своей сексуальности

Мужчины поделились с женщинами фактами о мужской сексуальности, которые считают неочевидными для противоположного пола. Пользователи обсудили свой опыт на форуме Reddit.

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Так, много лайков собрали комментарии, в которых мужчины напомнили об отсутствии связи между хорошей эрекцией и эмоциональной привязанностью. Этот факт подтверждают и сами женщины.

Мой партнер много раз с драматическим придыханием говорил: «Душа жаждет, но тело...», - Macaroon_Low, пользователь Reddit



Кроме того, мужчины попросили женщин не использовать секс как вознаграждение.

Не единожды говорил жене, что предложение секса в обмен на что-то отбивает все желание. Флиртовать со мной, пока я что-то делаю, и приглашать присоединиться, когда закончу? Это прекрасно. Говорить, что если я что-то сделаю, потом мы можем заняться сексом? Тогда я чувствую, что совсем не интересую тебя, - Histidine, пользователь Reddit



Наконец, пользователи рассказали партнершам, что тоже нуждаются в нежности и предварительных ласках.

Можете не верить, но мы тоже любим поцелуи в шею, в живот, когда нам целуют внутреннюю поверхность бедер. Немного любви перед сексом будет лучше для всех. Мы не органические дилдо, нам нужна любовь, JustLinkStudios, пользователь Reddit



Ранее женщины и мужчины, решавшиеся на секс-эксперименты, которые в итоге оказались неудачными, рассказали о своем опыте. Многие отметили, что больше не будут заниматься сексом в душевой кабине.