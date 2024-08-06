Психолог поделился, как облегчить страдания после измены или развода

Психолог раскрыл, как облегчить страдания после измены или развода
Пережить чувство вины при измене или разводе помогут искренние извинения, заявил в беседе с NEWS.ru психолог Артем Пузанков. По его словам, партнерам важно увидеть друг друга по-новому. Он объяснил, что односторонняя попытка восстановить отношения после конфликта станет ошибкой. Как отметил психолог, подобная ситуация чревата повторением негативного опыта, ставшего причиной разрыва.
Одностороннее решение восстановить отношения будет провалом либо повторением опыта, который уже привел к кризису. Пока один из партнеров забирает на себя всю ответственность, второй остается в инфантильной позиции. В лучшем случае здесь удастся восстановить только старую модель отношений, — заявил Пузанков.
По его словам, иногда желание восстановить доверие появляется из страха потерять партнера, а именно идеальный образ, сформировавшийся в начале отношений. Психолог подчеркнул, что человек решается возвращать возлюбленного любой ценой.
В случае измены у одного из партнеров, скорее всего, будет много вины, которую он принесет во взаимодействие, а у другого — большая обида. Но обида отдаляет в отношениях, а постоянно виновный начинает копить напряжение. Выходом будет легализация своих чувств: злости, обиды, вины и страха, — посоветовал Пузанков.
Он объяснил, что важно не путать с аффективным чувством выражение уже накопленной злости. В этом случае просто сбрасывается напряжение, а конфликт остается неразрешенным, считает Пузанков. Психолог добавил, что в случае с разводом доверие необходимо поддерживать при наличии общих детей, но при этом нужно обозначить четкие границы и объяснить друг другу, чего в отношениях больше не будет.
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