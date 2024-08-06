Психолог поделился, как облегчить страдания после измены или развода

Пережить чувство вины при измене или разводе помогут искренние извинения, заявил в беседе с NEWS.ru психолог Артем Пузанков. По его словам, партнерам важно увидеть друг друга по-новому. Он объяснил, что односторонняя попытка восстановить отношения после конфликта станет ошибкой. Как отметил психолог, подобная ситуация чревата повторением негативного опыта, ставшего причиной разрыва.

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Одностороннее решение восстановить отношения будет провалом либо повторением опыта, который уже привел к кризису. Пока один из партнеров забирает на себя всю ответственность, второй остается в инфантильной позиции. В лучшем случае здесь удастся восстановить только старую модель отношений, — заявил Пузанков.



По его словам, иногда желание восстановить доверие появляется из страха потерять партнера, а именно идеальный образ, сформировавшийся в начале отношений. Психолог подчеркнул, что человек решается возвращать возлюбленного любой ценой.

В случае измены у одного из партнеров, скорее всего, будет много вины, которую он принесет во взаимодействие, а у другого — большая обида. Но обида отдаляет в отношениях, а постоянно виновный начинает копить напряжение. Выходом будет легализация своих чувств: злости, обиды, вины и страха, — посоветовал Пузанков.



Он объяснил, что важно не путать с аффективным чувством выражение уже накопленной злости. В этом случае просто сбрасывается напряжение, а конфликт остается неразрешенным, считает Пузанков. Психолог добавил, что в случае с разводом доверие необходимо поддерживать при наличии общих детей, но при этом нужно обозначить четкие границы и объяснить друг другу, чего в отношениях больше не будет.

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