Пять способов избавиться от шопоголизма

Психолог Харитонова: с шопоголизмом можно справиться при поддержке близких. В век потребления и агрессивной рекламы сложно не положить в корзину что-то очень нужное в моменте, но совершенно бесполезное в дальнейшей жизни. Если такие осечки случаются очень редко, то говорить о зависимости от покупок рано, но если они происходят регулярно, следует уже призадуматься.

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Почему появляется шопоголизм

Психолог Юлия Харитонова считает, что есть несколько причин, почему люди приносят из магазина больше вещей, чем им действительно нужно, сообщил портал РИАМО. Например:

агрессивная реклама, которая затрагивает эмоции, предлагает что-то похожее на купленный товар, сопутствующие ему вещи или то, с чем его покупали другие клиенты;

неуверенность в себе (новая вещь поможет стать увереннее);

чувство вины за прошлые покупки;

стресс, который хочется заглушить хорошими эмоциями.

Как отличить импульсивную покупку от продуманной? По-настоящему нужная вещь будет использоваться регулярно, а вот импульсивная может пылиться годами, пока не отправится на мусорку или к близкому человеку.

Как избавиться от шопоголизма

Заняться анализом доходов и трат. Перейти на наличные и перед шопингом снимать небольшую сумму. Отписаться от онлайн-магазинов и оставить самое необходимое. Выждать неделю, прежде чем купить. Попросить о помощи близких и при них совершать покупки.

Если все эти советы не помогли, то психолог Харитонова посоветовала обратиться за специализированной помощью.

Ранее клинический психолог Дарья Серебрякова рассказывала, как работает шопоголизм, который может скрываться за безобидными покупками, что такое система вознаграждения мозга и так далее.