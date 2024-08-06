О чем могут говорить сюжеты ночных кошмаров

Ночные кошмары могут сниться из-за неудобной позы или абьюза, предупредил клинический психолог Артем Тараянц. В беседе с NEWS.ru он отметил, что женщинам в ситуации с домашним насилием зачастую снится гигантское насекомое, которое пытается его съесть, а жертвы мужского абьюза во снах сталкиваются с гневом толпы и осуждением.

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Жертве женского абьюза может присниться, как гигантское насекомое пытается его съесть. Жертве мужского абьюза снятся кошмары, в которых ее преследует гнев толпы, например она может увидеть себя голой перед толпой посторонних людей, которые осуждающе на нее смотрят. Кроме этого, кошмар может присниться из-за неудобной позы во сне или из-за случайно оказавшейся на вас руке соседа по кровати, — пояснил психолог.



Тем, кто переживает психологический кризис, связанный с сепарацией от матери, в ночных кошмарах является мощная воронка, которая засасывает человека, предупредил Тараянц. Тем временем, по его словам, отрицание и неприятие личных качеств выражается через сны, в которых неизвестные с размытыми лицами пытаются догнать и убить. Он отметил, что при проблемах с психологическим слиянием во снах преследуют живые мертвецы.

Во время возрастных кризисов могут сниться угрожающие жизни экстремальные ситуации. Также причинами кошмаров могут стать события из жизни, которые произошли в последние три дня. Это может быть как просмотр фильма ужасов накануне, так и, казалось бы, мимолетный разговор о маньяках и убийцах за чаем на кухне, — добавил психолог.



Ранее Тараянц рассказал, что постоянные ночные кошмары могут возникать из-за болезней печени и эндокринной системы. Он подчеркнул, что при данных заболеваниях сюжеты снов зачастую трудно понять, а кошмары носят систематический характер.