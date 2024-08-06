Специалист назвала лучшее средство борьбы с агрессией

С приступом агрессии и раздражения поможет справиться небольшая прогулка и фрирайтинг, заявила NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова. По ее словам, чаще всего агрессия случается из-за собственной усталости, когда у человека не хватает сил для другой реакции.

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Агрессия может быть разной. Надо понять, с чем это связано. Самым распространенным источником агрессии является собственная усталость. Если вы чувствуете приступ раздражения, надо встать, походить, подышать. Хороший вариант — фрирайтинг. Нужно взять листок бумаги и написать на нем, что вас бесит. Не говорить людям в лицо, а отработать негативный всплеск в себе, выброс гормонов, — отметила Колосова.



Психолог сообщила, что женщинам с агрессией помогает справиться уборка или мытье посуды, так как во время этих процессов она может жаловаться и высказываться о своих проблемах путем внутреннего диалога. По ее словам, приступ агрессии также помогает снять душ.

На Востоке принята медитация, замедление. Если приступ агрессии возникает на работе, надо найти себя в пространстве. Человек переключает себя и снижает уровень выработки агрессии. Если вы высказываете человеку в лицо, это ведет только к усилению агрессии и конфликтной ситуации, — добавила специалист.



Ранее Колосова посоветовала не ждать полного чувства усталости, чтобы уйти в отпуск, иначе организм не успеет восстановиться после выгорания и стресса. По словам психолог, в отпуск всегда следует уходить вовремя.