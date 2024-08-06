Психолог рассказала, почему опасно долго не ходить в отпуск

В современном мире, когда темп жизни стремительно ускоряется, а число рабочих обязанностей постоянно растет, многие люди игнорируют необходимость регулярного отдыха. Однако долгосрочное отсутствие отпуска может иметь серьезные последствия для психического здоровья. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему важно уходить в отпуск и насколько опасно его игнорировать.

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По ее словам, высокая нагрузка на психику в рабочие будни имеет серьезные последствия.

— Людям необходимо отдыхать, находить возможность переключаться на другую деятельность, чтобы получать новые эмоции, впечатления, абстрагироваться, о чем-то подумать. А также нужно время, чтобы переработать эмоциональный опыт, который был приобретен на работе, — объяснила Наумова.



Психолог отметила, что если человек долго не ходит в отпуск, то у него могут развиться тревожные или депрессивные расстройства. Он становится напряженным, легко раздражается, часто проявляет агрессию, злится, бывает недоволен собой и окружающими.

— У уставшего человека начинают активно проявляться признаки переутомления. Он становится вспыльчивым, неуравновешенным либо, наоборот, много грустит, закрывается, замыкается, отказывается от общения с друзьями и близкими, все свободное время старается проводить в одиночестве, — описала Наумова.



В таком случае начинается эмоциональное выгорание. Человек теряет цель в жизни, ему все кажется бессмысленным и неинтересным, ничего не вызывает восхищения, заметила специалист.

— Нужно обязательно ходить в отпуск один–два раза в год, чтобы набираться сил и впечатлений, чтобы достигать новых профессиональных и личностных высот, — заключила Наумова.



К слову, в 2024 году ведущие психологи по всей стране обнаружили эпидемию профессионального выгорания, которое приводит к потере интереса к работе и эмоциональному истощению у людей.