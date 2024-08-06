Доктор дал совет для борьбы с депрессией без таблеток

Легкая и умеренная физическая активность сможет улучшить состояние пациентов с депрессией, заявил доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале. Специалист сослался на данные метаанализа 218 рандомизированных испытаний. Согласно результатам проведенных исследований, пользу для здоровья несут даже обычные танцы.

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"Недавний метаанализ 218 рандомизированных испытаний показывает, что даже легкая и умеренная физическая активность может улучшить состояние пациентов с депрессией. Ходьба или бег трусцой, танцы <…> значительно уменьшили депрессивные симптомы по сравнению с активным контролем, и величина эффектов была аналогична тем, которые были при когнитивно-поведенческой терапии или антидепрессантах", — подчеркнул Мясников.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова также заявляла о пользе физической активности при депрессии. Кроме нее пациентам рекомендуется перейти на здоровое питание. Специалист указала, что ЗОЖ не менее эффективен, чем психотерапия. Но вылечить тяжелые эмоциональные расстройства только спортом и правильным рационом нельзя.

По словам клинического психолога Станислава Самбурского, депрессию может спровоцировать невкусная еда. От пищи человек способен получать эмоциональное удовольствие. Поэтому важно, чтобы рацион также приносил радость.