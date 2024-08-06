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Россиянам назвали способ улучшить состояние при депрессии без таблеток

Легкая и умеренная физическая активность сможет улучшить состояние пациентов с депрессией, заявил доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале. Специалист сослался на данные метаанализа 218 рандомизированных испытаний. Согласно результатам проведенных исследований, пользу для здоровья несут даже обычные танцы.

Доктор дал совет для борьбы с депрессией без таблеток
© unsplash
"Недавний метаанализ 218 рандомизированных испытаний показывает, что даже легкая и умеренная физическая активность может улучшить состояние пациентов с депрессией. Ходьба или бег трусцой, танцы <…> значительно уменьшили депрессивные симптомы по сравнению с активным контролем, и величина эффектов была аналогична тем, которые были при когнитивно-поведенческой терапии или антидепрессантах", — подчеркнул Мясников.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова также заявляла о пользе физической активности при депрессии. Кроме нее пациентам рекомендуется перейти на здоровое питание. Специалист указала, что ЗОЖ не менее эффективен, чем психотерапия. Но вылечить тяжелые эмоциональные расстройства только спортом и правильным рационом нельзя.

По словам клинического психолога Станислава Самбурского, депрессию может спровоцировать невкусная еда. От пищи человек способен получать эмоциональное удовольствие. Поэтому важно, чтобы рацион также приносил радость.

Психология
Александр Мясников