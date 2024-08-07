Шесть мужских фраз, которые ставят точку в отношениях

То, как общается мужчина с женщиной, много говорит о нем. Есть определенные фразы, которые говорят о том, что партнер сделает свою возлюбленную несчастной в отношениях. С таким мужчиной женщине придется забыть о поддержке, заботе и безопасности.

«Я имею право полностью тебя контролировать». Не стоит строить отношения с мужчиной, для которого женщина — его собственность. Постоянный контроль, психологическое давление и ограничение действий — привычное поведение для таких мужчин.

«Без меня ты никто». Это стандартная манипуляция, с которой можно часто столкнуться в отношениях. Таким образом мужчина обесценивает свою партнершу. Партнер, который пытается снизить самооценку, не достоин любви.

«Разве это проблема». Партнер обесценивает ваши проблемы или не хочет даже слушать о них? Такие отношения стоит заканчивать, потому что мужчина будет много требовать, но при этом не давать заботу взамен.

«Ты вечно ошибаешься, а я всегда прав». Таким образом мужчина одновременно обесценивает и пытается контролировать женщину. Он показывает, что его партнерша постоянно ошибается, поэтому все важные решения будут за ним.

«У меня нет к тебе никакого уважения». Тут все просто — мужчина открыто показывает, что не уважает свою возлюбленную. Продолжать отношения нет смысла.

«Ты больше никому не нужна». Много мужчин используют такую манипуляцию. Некоторые подкрепляют ее угрозой: «Только попробуй меня бросить!». В этом случае счастливых отношений не получится.

Ранее психолог Артем Пузанков рассказал, что пережить чувство вины при измене или разводе помогут искренние извинения. По его словам, партнерам важно увидеть друг друга по-новому. Он объяснил, что односторонняя попытка восстановить отношения после конфликта станет ошибкой. Как отметил психолог, подобная ситуация чревата повторением негативного опыта, ставшего причиной разрыва.