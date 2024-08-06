Сомнолог предупредил о негативном влиянии громкой мелодии будильника

Для комфортного выхода из сна на будильник стоит поставить приятную, постепенно нарастающую мелодию. Об этом Москве 24 рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

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Ранее в СМИ появилась информация, что врачи не рекомендуют ставить несколько будильников подряд. По их словам, это сбивает фазу быстрого движения глаз, во время которой человек смотрит сны. В результате появляются усталость и перепады настроения, а также повышается уровень кортизола. Из-за этого могут даже возникнуть проблемы с сердцем и депрессия, предупредили эксперты.

Для комфортного и безвредного для здоровья пробуждения лучше вставать после первого же сигнала, подтвердила Черкасова.

"Если отложить подъем еще на пять минут, это не даст возможности выспаться. Более того, несколько звонков будильника будут задерживать пробуждение, а потом придется сумбурно собираться, опаздывая на работу. Это утро, которое начинается со стресса", – указала специалист.

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"Что касается рингтона, громкий сигнал вырывает из сна, и утро также начинается со стресса. Лучше пусть это будет плавно нарастающая мелодия, которая субъективно приятна", - София Черкасова, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук.

Черкасова добавила, что каждый должен сам определить необходимое количество сна, которое позволит хорошо себя чувствовать в течение дня.

"Для 90% людей оптимальным является 7–8 часов, но есть и другие варианты: кто-то может спать 4–6 часов, а кто-то и 10–12. Минимальную норму каждый понимает сам для себя", – заключила эксперт.

Ранее специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина рассказала, как научиться вставать с первым звонком будильника. По ее словам, главное правило здесь – ложиться пораньше, чтобы выровнять цикл. Кроме того, можно придумать бодрящее занятие с утра, которое ни в коем случае нельзя проспать. К примеру, тренировка в фитнес-клубе, отметила Рыбина.