Как разбудить мозг с утра: советы психолога и диетолога

Заставить мозг работать с утра и проявлять активность порой бывает очень сложно. Кажется, будто он отказывается думать после пробуждения. Как активизировать умственную активность с утра, «Вечерней Москве» рассказали специалисты.

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По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, физиологически утро — это время, которое позволяет человеку сосредоточиться и настроить себя на рабочий лад. Чтобы это проходило быстрее, помогут несколько простых приемов:

Составление плана (от важного и срочного — к менее важному). Это помогает не только структурировать задачи, но и заставляет думать;

Медитация — также позволяет сосредоточиться с утра, заряжает энергией и активирует мозг;

Физические упражнения и зарядка — в этом случае кровь насыщается кислородом, сосуды головного мозга расширяются, и, как следствие, улучшается активность мозга;

Контрастный душ — также влияет на сосуды головного мозга и включает его в работу.

В свою очередь врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что есть определенные продукты, которые помогают настроить работу мозга с утра:

Чашка кофе, чая или какао — помогает стимулировать умственную деятельность и концентрировать внимание;

Также важно дополнить завтрак сложным углеводом или фруктами, чтобы повысить уровень глюкозы, которая включает мозг;

Стакан воды с утра — хорошая привычка.

"В ночное время в организме происходят процессы дегидратации (организм теряет больше жидкости, чем получает — прим. «ВМ»). Чтобы включить мозг после сна снова, будет достаточно выпить стакан чистой воды", — заверила специалист.

А диетолог Лиза Ричардс назвала пять ускоряющих метаболизм продуктов для завтрака. Такая еда полезна для здоровья кишечника, помогает оставаться стройным и разогнать обмен веществ.