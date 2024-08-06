Ученый объяснил, почему утомляет общение

На общественном мероприятии нас окружает сразу много всего. В голове могут прокручиваться воспоминания, тревоги, цели. Всё это истощает наши разум и тело.

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Наверняка вы слышали, что экстраверты черпают энергию из общения с другими людьми, а интроверты — из времени в одиночестве. Но значит ли это, что экстраверты не устают от взаимодействия с окружающими?

На самом деле все мы — отчасти экстраверты и отчасти интроверты. Никто не является только тем или другим.

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Интроверсия и экстраверсия зависят в некоторой степени от генетики. В целом же их проявление во многом обусловливается ситуацией.

Иногда вы можете быть общительным, а иногда — сдержанным и вдумчивым.

В ходе исследований выяснилось, что существует связь между более интровертированной личностью и усталостью. Но дело не только в том, что экстраверты не устают от социального взаимодействия.

На самом деле каждый человек будет чувствовать себя «выжатым» после длительного общения. Просто этот предел у всех разный. Согласно данным исследований, наиболее утомительными для людей были длительные, трудные или интенсивные разговоры.

Если человек старается произвести хорошее впечатление или встречается с множеством новых людей, то он с большей вероятностью будет ощущать себя опустошённым после этого. Больше энергии отнимают также жалобы и конфликты.