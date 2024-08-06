Daily Express: Королева Камилла рассказала о «запоях» во время отпуска

Жена короля Великобритании Карла III королева-консорт Камилла в подкасте Queen’s Reading Room рассказала о своей привычке к «запойному чтению» во время отпуска, пишет Daily Express. По словам 77-летней монархини, такую «роскошь» из-за плотного графика она может позволить себе только на отдыхе. Камилла подчеркнула, что каждый раз берет с собой в чемодане все книги, которые не успела прочесть ранее.

В большинстве дней у меня так мало времени на чтение. Поэтому, когда я уезжаю в отпуск, я просто загружаю в чемодан все книги, которые мне нравятся, и читаю буквально запоем, — призналась королева.

Камилла также призналась, что пытается читать по вечерам в рабочие дни, но чаще всего засыпает с книгой в руке. После, по словам, королевы, ей приходится перечитывать последние страницы, потому что она забывает содержание.

Ранее сообщалось, что за последний год королева Камилла превратилась из старомодно одевающейся пожилой женщины в настоящую королеву стиля Великобритании. Монархиня сменила свой консервативный образ и стала одеваться элегантно и утонченно. После коронации Карла III Камилла привлекла на работу костюмера, которая создала для нее индивидуальный образ, совершив таким образом «настоящий переворот в плане моды».

Позже Камилла появилась с забинтованной правой ногой во второй день визита на Нормандские острова. Она получила «болезненную травму» во время посещения острова Джерси. Не исключено, что королева подвернула ногу и растянула связки голеностопа.