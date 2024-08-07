Такой же невероятный! Жан-Клод Ван Дамм повторил свое культовое фото 36-летней давности

Знаменитому актеру Жану-Клод Ван Дамму — 63 года, но его спортивной форме может позавидовать любой молодой мужчина. Последнее фото тому явное подтверждение.

Всемирно известный актер Жан-Клод Ван Дамм ведет социальные сети, на его странице более 8 миллионов подписчиков. Актер охотно делится с подписчиками фотографиями из своих поездок, а также показывает семью. И все это - в очень позитивном и занятном ключе.

Подписчики обожают своего кумира так как для многих он — пример для подражания, ведь физическая форма актера может вызвать зависть даже у молодых мужчин.

Продолжение