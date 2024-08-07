Психолог рассказала об изменениях в отношениях после повышения на работе

Получение нового статуса так же оказывает влияние и на партнёра, которые должен «заново искать своё место» в отношениях. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.

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«Зная своё место, зная ответ на вопрос: «кто я?», человеку намного проще двигаться по жизни вперёд. Место приходится искать постоянно, нет такого, что человек один раз нашёл своё место и на нём остался стабильно до конца жизни или хотя бы на ближайшие 10 лет. Даже когда всё в семье у человека кажется одинаковым, кажется, что каждый на своём месте, и ничего не меняется, но происходят, например, какие-то внешние события — например, мужчину повысили на работе, у него поменялся статус. Тогда автоматически происходит изменение в его идентичности и идентичности его девушки или жены, потому что он меняется, меняется его поведение. Он обрёл новое место, и тогда ей приходится заново искать своё место около него. Работает так же в обратную сторону».

Ранее психолог назвала различия между страхом и интуицией. Первое чувство постоянно присутствует у человека, в то время как второе «приходит по принципу щелчка». Логическое решение вопроса, в отличие от интуитивного чувства, требует времени, пояснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.