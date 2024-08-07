Психолог: «испанский стыд» чаще испытывают склонные к самокритике

Основной причиной появления "испанского стыда", который также называют "кринжом", является способность человека сопереживать, рассказал в беседе с "Газетой.ру" клинический психолог Станислав Самбурский.

© Unsplash

Это явление представляет собой неприятное чувство неловкости, возникающие из-за действий других людей. Многие люди могут испытывать дискомфорт от ситуации на физическом уровне. У них начинают "гореть" щеки, возникают потливость и дрожь. При "испанском стыде" такие явления характерны даже в том случае, если человек не является участником ситуации.

"Понимая, что чувствуют другие люди, вы можете ставить себя на их место, но видеть ситуацию с еще одной точки зрения, откуда поведение выглядит нелепо или неуместно. Отсюда возникает ощущение стыда за их поведение как собственная эмоция", – объяснил эксперт.

При этом наиболее сильно "испанский стыд" проявляется, если неловкая ситуация произошла не между двумя людьми, а на улице, где в этот момент было много свидетелей происходящего. По словам Самбурского, это объясняется влиянием социальных норм на человека. Неприятную эмоцию вызывает разрыв шаблона и нарушение представлений об обществе и культуре поведения.

Вместе с тем для возникновения "испанского стыда" человеку необязательно присутствовать при смущающей ситуации лично. Чтобы испытать стыд, достаточно посмотреть в Сети ролик, на кадрах которого человек занимается чем-то постыдным.

"Важно отметить, что, если в кадре будут случайные свидетели "преступления", зритель присоединится к их эмоциональному стыду. Ему будут понятны чувства, которые испытывают те, кто столкнулся с ситуацией очно. Если зрителей в ролике не будет, гораздо меньше людей испытают стыд, другие – возмущение от вторжения в личное пространство и подглядывания за тем, что люди делают наедине", – отметил психолог.

Также, по словам Самбурского, с "испанским стыдом" нередко сталкиваются партнеры и коллеги любителей выпить. В данном случае основой для этой эмоции служит мысль о том, что другие люди будут ассоциировать всю компанию человека, который странно ведет себя в алкогольном опьянении, с ним самим и неосознанно начнут транслировать на них осуждение.

При этом эксперт подчеркнул, что некоторые люди регулярно испытывают "испанский стыд" в связи с присущей им высокой чувствительностью. Как правило, они склонны к самокритике.

Иногда к "испанскому стыду" приводят культурные различия и разная трактовка той или иной ситуации. С этим могут столкнуться жители туристических мест, наблюдая за приехавшими к ним путешественниками.

Психолог обратил внимание, что полностью изжить в себе "испанский стыд" невозможно, поскольку люди являются социальными существами и эмоционально присоединяются к ситуациям, с которыми они сталкиваются.

"Однако можно снизить интенсивность этого состояния, включив критическое мышление и поменяв отношение к происходящему. Понимая, что ситуации зачастую преувеличены нашими внутренними ощущениями, будет легче охладить свои эмоции и посмотреть на действия других людей отстраненно", – резюмировал специалист.

Ранее психолог Марина Гладышева рассказала, что причиной застенчивости нередко становится негативный опыт из прошлого, который не позволяет вести себя иначе во взрослом возрасте. По словам эксперта, справиться с застенчивостью поможет новая модель поведения в конкретных ситуациях.