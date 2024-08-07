Психолог связала холостяцкий образ жизни с ментальными нарушениями

Под маской взрослого мужчины, желающего «пожить для себя», может скрываться человек со страхами и детскими травмами. В частности, причиной неготовности вступать в длительные отношения может стать «сильная привязка» к матери. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Татьяна Яхудина.

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«Некоторые психологи считают, что холостятский образ жизни можно рассматривать как болезнь психики взрослого человека. Который как бы маскируется под мнимую свободу, но на самом деле это бегство от нерешённых внутренних конфликтов и страхов. Чаще всего, как обосновывают холостяки, это страх потерять свободу, на бессознательном уровне боятся принять ответственность другого человека. В некоторых случаях может быть такая ситуация, когда мальчик не вырос в мужчину именно психологически. Кажется, что это взрослый мужчина, который просто хочет пожить для себя, но на самом деле это может быть внешняя маскировка от внутренних конфликтов. Это либо родительские опыт, либо отношения мамы и мальчика. Это может быть слишком сильная привязка к маме, что потом никто не может заменить материнскую фигуру другой женщиной».

Ранее психолог Елена Соловьёва перечислила характеристики «токсичных» матерей. Это женщины, у которых есть недиагностированные «тяжёлые» личностные расстройства. Пагубно влияет на психику ребёнка воспитание в семье алко и наркозависимых.