Путь женщины: как поднять самооценку

«У меня низкая самооценка», «Устала от комплекса самозванца». Эти запросы одни из самых частых, с которыми женщины обращаются к психологу. Почему в современном мире с его свободами и возможностями эта тема до сих пор остается актуальной?

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Социальное давление

Наверняка вы слышали фразу известного психолога Эрика Берна о том, что люди рождаются на свет принцами и принцессами, а родители превращают их в лягушек. Берн говорит о том, что основы самооценки закладываются в раннем детстве в контакте с родителями и поколебать устоявшееся мнение о себе во взрослом возрасте бывает порой сложной задачей. Это подтверждают результаты эксперимента Real Beauty Sketches.

Его целью было исследовать представление женщин о самих себе. Для чистоты эксперимента пригласили художника, который должен был нарисовать портреты женщин с их слов. Женщины находились в той же комнате, но за ширмой, так что художник не мог их видеть. После того как портреты были готовы, пригласили посторонних людей, и художник нарисовал еще одну серию портретов — теперь уже со слов незнакомцев. Результат поразил всех. Женщины, нарисованные со слов других людей, выглядели моложе, красивее и были более похожими на себя в реальной жизни, чем портреты, сделанные по описаниям самих участниц эксперимента. И еще — все они категорически отрицали реальность, утверждая, что, изображая их такими, им просто делали комплимент. Это яркий пример, что низкая самооценка — зверь, живущий внутри.

Социальное давление и стереотипы включаются чуть ли не с рождения, ведь у общества есть определенные ожидания относительно того, какого цвета должны быть воздушные шары и бант на одеяльце малышки, забираемой из роддома. Подрастая, девочка встречается с новыми посланиями: как нужно выглядеть и как себя вести, чтобы быть хорошей, а значит, принятой и любимой. Оказывается, любовь ограничивается определенными условиями.

Недостаток поддержки и понимания со стороны родителей, критика и сравнение с другими детьми: ты недостаточно сообразительна, талантлива, стройна, красива — со временем приведут к тому, что девушка продолжит сравнивать себя с другими женщинами и образами, представленными в СМИ. И зачастую это сравнение будет не в ее пользу, так как массовая культура транслирует завышенные, идеализированные требования.

Проживая изменения тела в период созревания, девочка может столкнуться с неуверенностью и неприятием своего тела, а в школе и соцсетях подвергнуться буллингу. Не имея поддержки, но обучившись самокритике у самых близких людей, она будет чувствовать себя неполноценной и начнет жестко править себя в иллюзорной надежде однажды достичь совершенства.

Красные маркеры

Самокритика и самоуничижение. Постоянные негативные мысли о себе, такие как «я недостаточно хороша», «я всегда делаю все неправильно», «это не для меня», «я этого не достойна», являются классическими маркерами низкой самооценки.

Чувствительность к критике. Люди с низкой самооценкой часто воспринимают критику болезненно. Они могут чрезмерно обижаться или реагировать на замечания, даже конструктивные.

Зависимость от чужого мнения. Постоянная потребность в одобрении и положительных отзывах от других, поскольку люди не уверены в собственной ценности.

Проблемы в отношениях. Низкая самооценка может привести к проблемам в личных отношениях, включая избегание близости, чрезмерное угождение или оставление себя в нездоровых отношениях, так как женщина чувствует, что не заслуживает лучшего.

Социальная изоляция. Из-­за страха неудач и отвержения женщины с низкой самооценкой могут ограничивать социальные контакты и проводить больше времени в одиночестве.

Избегание новых вызовов. Женщины с низкой самооценкой часто боятся принять новые задачи или участие в активностях, где есть риск неудачи. Они могут чувствовать, что не способны справиться, и поэтому предпочитают избегать ситуаций, требующих выхода из зоны комфорта.

Проблемы с принятием комплиментов и положительной обратной связи. Женщины с низкой самооценкой могут сомневаться в искренности комплиментов и отказываться принимать их, поскольку не верят в свои достоинства.

Желание соответствовать

Возникает правомерный вопрос: как такая девушка, которая считает себя недостаточной, будет строить свою жизнь, отношения, семью, карьеру? Каким образом должен вдруг исчезнуть весь тот токсичный багаж, полученный в наследство? И где найти тот ковер, под который можно замести все свои «недо»? Ответ очевиден. Она начнет искать идеального другого (идеального родителя в другом) в надежде, что наконец ее примут. Он точно где-­то есть — идеальный партнер, начальник, коллектив, надо только хорошенько поискать. Но каждая неудача будет лишь подтверждать привычное знание о себе — это со мной что-­то не так. А значит, «я должна стать еще лучше, не давать себе спуску ни в чем», разглядывать через увеличительное стекло любой изъян и править, править, править…

Конфликт с мужем? Я плохая жена. Ребенок капризничает и раздражает? Не мать, а ехидна. На работе сделали замечание? Никчемный профессионал. Размолвка с подругой? Меня невозможно выносить. И так далее. Этот забег по достижению совершенства не заканчивается даже тогда, когда дети выросли и выпущены в свою жизнь, дом построен, обставлен и уютен, сад цветет и плодоносит, карьера состоялась и, казалось бы, можно уже отдохнуть от чужих ожиданий и насладиться собой, своей свободной и независимой жизнью. Но и на этом участке пути женщину поджидают острые булыжники. Не сметь показывать седину и морщины! Стареть надо красиво! Помогать детям, воспитывать внуков — женщина должна всю себя отдавать на благо другим! Хочется крикнуть: «Да сколько можно!», закрыть глаза, уши и бежать от этих требований туда, где никто не найдет.

Но от себя не убежать. Нелюбовь и недоверие себе формируют недоверие к миру, трудности в общении и, как следствие, одиночество. Желание соответствовать нереалистичным стандартам и ожиданиям вынуждает совершать опасные эксперименты со своим телом и внешностью, подавление своих истинных желаний и потребностей приводит к нервным срывам, депрессиям и тотальной неудовлетворенности своей жизнью. Замкнутый круг: я хочу быть собой, потому что я родилась, чтобы проживать свою жизнь, но такой, какая я есть, меня не принимают, и тогда я должна отказаться от себя, а это, по сути, смерть: ментальная, а порой и физическая.

И вот в чем парадокс: сколько ни меняй себя в угоду обществу, только оставаясь собой, мы можем понять, в чем наши индивидуальность и уникальность, каковы наши таланты и способности, удовлетворить истинные желания и потребности. Это единственный путь к успешной реализации своего потенциала, удовлетворенности и радости жизни. Так что же нужно сделать, чтобы «расколдовать себя», навсегда отбросив лягушачью шкурку? Придется стать себе заботливым родителем и доделать ту работу, которую не довели до конца наши собственные мама и папа.

Проведите ревизию своих достижений, отношений и убеждений. Посмотрите на то, что было в вашей жизни, не критично, а поддерживающе, как сделал бы это заботливый родитель. Восхититесь собой и поблагодарите за пройденный путь. Откажитесь от убеждений и отношений, которые не продвигают, а тормозят и сбивают вас со своего пути.

Начинайте каждый новый день своей жизни с того, что, стоя перед зеркалом и глядя себе в глаза, говорите себе комплименты и слова, подчеркивающие вашу ценность и достоинство: «Я уверенная в себе женщина», «Я достойна любви и уважения», «Я ценю себя», «Моя жизнь — самое ценное, что есть у меня».

Самоценность — это индикатор собственной ценности, признание себя целостной личностью, понимание своей идентичности и уникальности. Это внутренний стержень, на который вы сможете опираться всегда, какие бы ураганы ни проносились по жизни.

Наш вам совет

Учитесь принимать себя такими, какие вы есть, признавать и ценить свои уникальные качества и достижения. Вместо того чтобы критиковать себя за ошибки, сосредоточьтесь на том, какие уроки и ценный опыт можно из них извлечь.

Окружите себя людьми, которые позитивно воспринимают, поддерживают и вдохновляют вас. Дружественные и поддерживающие отношения — здоровая почва для роста самоценности.

Обучитесь справляться со стрессом и невзгодами через техники осознанности и релаксации, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, это поможет улучшить общее психическое состояние и укрепить самоценность.

Ставьте конкретные и измеримые цели. Их достижение повышает уверенность и мотивирует к новым вызовам, помогает вам чувствовать себя более компетентной и успешной, избегая при этом чувства неудачи из-за невыполнимых задач. Записывайте свои победы.