Восемь признаков, что курортные романы не для вас

Вы же не хотите вернуться из отпуска с разбитым сердцем? Тогда оставляйте розовые очки дома. А чтобы курортный роман оставил после себя только приятные воспоминания, убедитесь, что у вас нет «противопоказаний» к интрижке в отпуске.

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Верите в чудо

Формат курортного романа не предполагает, что отношения выйдут за рамки отпуска. Безусловно, бывают и исключения, а позитивное мышление достойно всяческих похвал, но... лучше пускай случится чудо, которого вы не ждали, чем разочарование года. Отпуск нужен, чтобы восстановить силы, а не заработать душевную травму, поэтому если интрижка увлечет вас на несколько дней или недель, по крайней мере не стоит рассчитывать на многое.

Тяжело переживаете расставания

После расставания с бывшим собирали себя по частям больше года? Не спешите пускаться в любовные авантюры на отдыхе. Сперва важно трезво оценить ситуацию. Действительно ли вы готовы к легким отношениям без обязательств или только убеждаете себя в этом, в глубине души осознавая, что будете страдать месяцами после разрыва? Курортный роман — штука не для слабонервных. Стоит иметь это в виду.

Вас шокирует секс на первом свидании

Будем откровенны, большинство курортных романов строится на бурном сексе: пьянящая атмосфера отдыха, свободные наряды и загорелые тела располагают к интиму. Если вы рассчитываете удовлетворять нового знакомого одними разговорами на протяжении десятка встреч, велика вероятность, что он прекратит общение без объяснения причин. Если вы ищете знакомство для серьезных отношений — сразу дайте об этом понять во избежание недоразумений.

Вы уже в отношениях

Многие смотрят на курортный роман как на возможность перезагрузиться и развлечься. Но когда измены стали нормой? Прежде чем позволить общению с курортным кавалером себя увлечь, подумайте о том, как сами бы отнеслись к измене своего постоянного партнера. Если у вас нет договоренности о свободных отношениях, переспать с другим будучи в отношениях, а то и в браке, — это плохая идея. Муки совести — так себе сувенир из отпуска.

Вы наивны и легковерны

Дело не в том, что вы охотно поверите в сказку нового знакомого о бизнесе в Дубае, а в том, что, возможно, движет им не романтика, а холодный расчет. Различные аферисты и альфонсы могут осознанно находить себе жертв – искательниц приключений на курортах. Что вы о нем знаете кроме имени, которое он назвал, и названия отеля, где он якобы остановился? Теряйте голову, если хотите, но только не бдительность.

Вы любопытны

Итак, вы свободны, осознаете, что роман, скорее всего, будет недолговечным, и не имеете ничего против близости. В таком случае загубить запоминающийся отпуск способно, как ни странно, любопытство. Умоляем, наслаждайтесь яркими эмоциями и не пытайтесь найти его в соцсетях. Во-первых, есть риск, что вы не сможете удержаться и продолжите следить за его жизнью по возвращении домой. Во-вторых, фотография с женой и детьми на аватарке может испортить вам настроение. Если мужчина солгал о семейном статусе — это его проблемы, а не ваши.

Вы всегда путешествуете с компанией

Одинокая подруга, с которой вы осознанно отправились на поиски новых эмоций и впечатлений, может быть хорошим вариантом — вы сможете держать связь в целях безопасности и открыто делиться своими приключениями друг с другом. Однако в компании не все могут понять, почему и с кем вы подолгу «пропадаете». А по возвращении про вас начнут не самые приятные слухи.

Вы долго принимаете решения

Умение принимать взвешенные решения после продолжительных умозаключений и всесторонней аналитики может быть сильным качеством в «обычной» жизни. Курортный роман строго ограничен хронометражем отпуска — времени у вас минимум. В результате вы либо просто не успеете насладиться мимолетными отношениями, либо будете винить себя за необдуманные решения. В конце концов, если вам нужно время на раздумья, а приключений хочется, решайте заранее перед отпуском, что для вас приемлемо, а что точно нет.

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