Почему успех может разрушить семью

Не случайно в СМИ и обществе муссируется тема выбора между двумя составляющими счастливой жизни, каждая из которых, по большому счёту, равноценна для человека: семья и успех (профессиональная востребованность). Многие из тех, кому всё-таки удаётся совместить в своей жизни и то, и другое, рано или поздно начинают ощущать, что успех негативно влияет на отношения внутри семьи. Что с этим делать? Эксперты поделились мнениями:

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"Наше окружение привязано к определенному стилю нашей жизни. Как мы проводим свое утро, как отдыхаем, как организуем выходные и, конечно, как работаем. Работа миллиардера не похожа на работу миллионера, а работа миллионера отличается от работы стажера или наемного сотрудника. При серьёзном росте дохода изменяются наши привычки, наш досуг и наш круг общения.

Эти трансформации неизбежны и, в первую очередь, проявляются в нашем личном пространстве. Например, жена выходила замуж за одного человека, но после значительных карьерных успехов и сопутствующих изменений, её муж становится совершенно другим. У него меняются интересы, досуг, представления о хорошем и плохом. Всё это приводит к серьёзным потрясениям в семье", — говорит коуч Михаил Касаткин.

Сигналы

"Часто такие изменения порождают чувство отчуждения и непонимание между супругами. Жена может ощущать, что муж, с которым она делила жизнь, исчезает, уступая место другому, более успешному, но далекому человеку. Результат — конфликты, недопонимание и, возможно, даже распад семьи. Единственный способ сохранить семейные отношения в условиях успеха в бизнесе — это совместный рост. Необходимо развиваться вместе с супругом, стремиться к новым высотам плечом к плечу. Это требует особого внимания и заботы, времени для совместных хобби и проектов, и главное — постоянной коммуникации. Открытое обсуждение изменений и готовность поддерживать друг друга могут стать залогом крепких отношений", — подчёркивает он.

От чего же зависит динамика между успехом и гармоничной личной жизнью? Юлия Лебедева, психолог, преподаватель международного онлайн-института Smart назвала самые важные факторы:

Неудовлетворенные эмоциональные потребности

Успешные люди часто погружаются в работу, забывая о значимости эмоциональной поддержки для своих близких. Это создает дефицит внимания и привязанности в семье.

Стресс и выгорание

Постоянная работа на пределе возможностей и желание поддерживать высокий уровень продуктивности вызывает стресс и эмоциональное выгорание, что, в свою очередь, сказывается на общении и эмоциональной связи с партнерами и детьми.

Изменение приоритетов

В погоне за успехом, приоритеты человека могут сдвигаться. Цели и амбиции начинают занимать центральное место, оттесняя семью и личные отношения на второй план.

Почему же успех становится причиной распада семьи?

Временной ресурс

Современный рабочий ритм требует значительных временных затрат. Работа по 12-14 часов в сутки, командировки, вечерние совещания – всё это снижает количество качественно проводимого времени с семьей. В результате партнер и дети могут почувствовать себя отвергнутыми и одинокими. А это может провоцировать обиды, непонимание и конфликты.

Коммуникационные разрывы

Постоянная занятость приводит к тому, что супруги перестают делиться своими переживаниями, чувствами и интересами. Это создает некую дистанцию и со временем может разрушить эмоциональную связь между партнерами, люди попросту становятся чужими друг другу.

Соперничество и зависть

Если оба партнера успешны, то может возникнуть ситуация соперничества. Вспышки зависти и ревности могут усиливаться, особенно если одному из партнеров удается достичь большего признания и доходов.

Нереалистичные ожидания

Увы, часто успех порождает гигантские ожидания, как в профессиональной, так и в личной жизни. Невыполнение этих ожиданий в семье приводит к разочарованию и конфликтам.

Как предотвратить?

"Проблемы начинаются тогда, когда второй партнёр оказался не готов к происходящим изменениям. Даже если в семье были предварительные договоренности о том, как перестроится жизнь, то на практике оказывается, что реальность существенно отличается от ожиданий. Когда баланс между семьей и работой не удаётся удержать, то напряжение в семье неуклонно растёт. Когда супруг или супруга все больше времени начинает отдавать работе, то второй партнёр через какое-то время начинает чувствовать себя оставленным, обманутым и ненужным. Если вначале карьерного пути, например, мужа жена ещё пытается понять и объяснить себе для чего это нужно, то по мере ослабления эмоциональных связей, она все больше и больше понимает, что не имеет отношения ни к успеху и ни к достижениям партнера. Как правило, растёт чувство одиночества. Муж, в свою очередь, разрывается между раздражением и обидой, что его не понимают, не поддерживают, а достижения обесценивают и чувством вины перед супругой. И тогда семья начинает восприниматься не как помощник, на которого можно опереться, а как помеха. К этому моменту муж уже достаточно психологически вложился в работу и просто не может ее оставить, даже под угрозой распада семьи", — уточняет клинический и семейный психолог Марина Щеглова.

По её мнению, супругам необходимо обсуждать свои отношения на всех этапах их развития. Это поможет научиться распознавать стрессовое состояние партнёра и вовремя оказывать ему поддержку.

А Юлия Лебедева озвучила несколько рекомендаций, способных помочь сохранить гармонию в отношениях, не жертвуя при этом профессиональной востребованностью:

Четко определите свои жизненные приоритеты и ценности. Старайтесь регулярно пересматривать их, чтобы не потерять баланс. Важно не только количество, но и качество времени, проведенного с семьей. Делайте акцент на эмоциональной и душевной близости – это включает совместные ужины, вечерние беседы и уикенды без работы. Разработайте график, который учитывает как рабочие задачи, так и семейные мероприятия. Регулярно планируйте время для общения и поддержания семейных отношений. Будьте внимательны к потребностям своих близких. Показывайте, что их чувства и мнения имеют для вас значение. Эмоциональная поддержка – основа крепких семейных связей. Развивайте осознанность и рефлексию. Понимание своих эмоций и личных триггеров позволяет избегать конфликтных ситуаций и выстраивать более здоровое общение.

Важно понять, что профессиональный успех и крепкая семья не являются взаимоисключающими понятиями. Воспринимайте семью как источник силы и вдохновения. И то, и другое в равной степени способствует успешной работе.