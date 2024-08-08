Психотерапевт раскрыла способ поговорить с партнером о просмотре порно

Психотерапевт Кристина Мангузо и эксперт по отношениям Тесса Джозеф раскрыли способ правильно выстроить разговор с партнером и без стыда объяснить ему важность просмотра порнофильмов для сохранения отношений. Их рекомендации приводит издание Men`s Health.

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Эксперты отметили, что по статистике 45 процентов состоящих в отношениях мужчин считают, что просмотр порно создает проблемы в отношениях. Чтобы избежать подобных проблем, они посоветовали обсудить причины, по которым время от времени хочет посмотреть контент для взрослых. При этом Джозеф признала, что нет универсального шаблона разговора о порно. Однако, по ее словам, многие люди чувствуют себя не в своей тарелке во время подобных бесед. Часто помимо страха обсуждение привлекательности порно сопровождается опасениями, что приведенные доводы будут неправильно поняты партнером, объяснила психотерапевт Манкузо.

Джозеф посоветовала до разговора обязательно разобраться в причинах, по которым хочется смотреть порно. Необходимо ответить себе на вопросы, помогает подобный контент снять стресс и отключить мозг или нужен, чтобы разбудить фантазию, а также что хочется реализовать из увиденного, а на что невозможно решиться.

После этого, по словам эксперта по отношениям, можно признаться партнеру в предпочтениях в порно.

«Можно сказать: "У меня есть определенные фантазии или определенная сторона сексуальности, которая может проявиться, когда я смотрю порно, и это никак не связано с неудовлетворенностью нашими отношениями". С помощью доверия и общения вы можете создать безопасность в отношениях», — добавила Джозеф.

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