Мужчинам-девственникам дали советы перед первым сексом
Мужчины старшего возраста дали советы девственникам перед первым сексом. Пользователи поделились рекомендациями на форуме Reddit.
Прежде всего, рассказали пользователи сети, нужно забыть все, что можно было увидеть в порно, и прислушиваться к желаниям партнерши.
Просто будь нежным, любящим, простым, ванильным. Можно усложнить себе задачу во второй раз, учитывая то, чего она захочет. Если только она с самого начала не заявит о конкретных желаниях, - Peter_NL avatar, пользователь Reddit
Мужчины также посоветовали юношам всегда пользоваться презервативами, даже если партнерша согласна заниматься сексом без контрацепции.
Будь молодец, надень презерватив. Я был дураком дважды. Если она говорит, что ей нормально без резинки, не испытывай судьбу. Нет резинки, нет секса. Оба раза, к счастью, случились с моей девушкой, и теперь у меня два незапланированных ребенка, - ewgrossdayhikes, пользователь Reddit
Также молодым мужчинам напомнили о важности гигиены и использования лубриканта.
Убедись, что ты чист, ногти подстрижены и подточены, зубы почищены, ты воспользовался зубной нитью и жидкостью для ополаскивания рта. Не забывай о предварительных ласках, почитай об оральных и мануальных техниках, эрогенных зонах. Особенно следи за руками, не нужно совершать движения внутрь и наружу внутри, движение должно быть манящим. Будь нежен там внизу, если она не попросит об обратном, особенно возле клитора. И держи под рукой смазку, - Jmaxam18 пользователь Reddit
Ранее мужчины рассказали о действиях женщин в постели, которые не разжигают, а отбивают у них желание близости. Многие согласились с тем, что женщины часто не справляются с попыткой мастурбации мужчине.