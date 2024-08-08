Психолог назвала единственную причину заняться сексом на первом свидании

Переспать на первом свидании можно только в случае сильного желания у обоих партнеров, заявила психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru. Однако эксперт советует не спешить в таких случаях.

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Сексом на первом свидании можно заняться только в одном случае. Если людей прям застала страсть во время первого свидания, они не могут остановить поток чувств и эмоций, конечно, здравый смысл здесь не преобладает. Это не зависит от возраста, — сказала Миллер.

По ее словам, мужчина должен искренне заинтересоваться девушкой, а не видеть цель — переспать на один раз. Также психолог не советует не заниматься сексом до свадьбы, иначе вы можете не сойтись в половой конституции.

Ранее писатель Алмара Абгарян ранее отметила, что многие женщины считают утренний секс самым неприятным видом близости. Она сослалась на данные опроса, в котором только 11% отвечающих одобрили секс до 09:00. По словам писателя, в утреннее время женщин раздражает несвежее дыхание партнера и отвлечение от составления списка дел на день.

До этого Миллер заявила, что подкаблучниками являются мужчины без психологических проблем. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что, вопреки распространенным мифам, это лучший мужчина, которого можно себе представить. Она уточнила, что такие люди обычно не страдают нарциссизмом или от проблем с самооценкой.