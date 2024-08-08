Как понять, что вы страдаете от навязчивых мыслей
Если совсем коротко, это психологический феномен, который связан с тревожными мыслями, которые никак не проходят. Они часто включают неприятные образы или эмоции, могут казаться странными или беспокоящими.
«Вы пытаетесь подавить их или выбросить из головы, что на самом деле усиливает их и заставляет вас концентрироваться на них дольше», — объяснил психиатр Гейл Зальц, доктор медицинских наук.
Страх, стыд и вина — распространенные эмоции, связанные с такими образами в голове.
Проблемой навязчивые мысли становятся тогда, когда занимают ваш разум в течение нескольких дней, недель или месяцев, вплоть до того, что приводят к проблемам со сном.
«Если ваши навязчивые мысли причиняют вам много беспокойства, занимают каждый сантиметр вашего свободного пространства или мешают вам сосредоточиться на работе, учебе и других обязанностях, то самое время обратиться к специалисту по психическому здоровью», — советует клинический психолог Лорен Кук.
Если вы из раза раз «прокручиваете» в голове недавний конфликт, но при необходимости можете сосредоточиться на текущих делах, — это норма. Но в то же время сцены жестокости, сексуального насилия или любые другие, сопровождаемые страхом, что вы способны на нечто неуместное или постыдное, — явный сигнал, что требуется профессиональная помощь. К слову, обратиться за ней — смелое, а не постыдное решение.