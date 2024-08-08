Как понять, что вы страдаете от навязчивых мыслей

Если совсем коротко, это психологический феномен, который связан с тревожными мыслями, которые никак не проходят. Они часто включают неприятные образы или эмоции, могут казаться странными или беспокоящими.

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«Вы пытаетесь подавить их или выбросить из головы, что на самом деле усиливает их и заставляет вас концентрироваться на них дольше», — объяснил психиатр Гейл Зальц, доктор медицинских наук.

Страх, стыд и вина — распространенные эмоции, связанные с такими образами в голове.

Проблемой навязчивые мысли становятся тогда, когда занимают ваш разум в течение нескольких дней, недель или месяцев, вплоть до того, что приводят к проблемам со сном.

«Если ваши навязчивые мысли причиняют вам много беспокойства, занимают каждый сантиметр вашего свободного пространства или мешают вам сосредоточиться на работе, учебе и других обязанностях, то самое время обратиться к специалисту по психическому здоровью», — советует клинический психолог Лорен Кук.

Если вы из раза раз «прокручиваете» в голове недавний конфликт, но при необходимости можете сосредоточиться на текущих делах, — это норма. Но в то же время сцены жестокости, сексуального насилия или любые другие, сопровождаемые страхом, что вы способны на нечто неуместное или постыдное, — явный сигнал, что требуется профессиональная помощь. К слову, обратиться за ней — смелое, а не постыдное решение.