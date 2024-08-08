Если люди недовольны своей жизнью, только ноют и мечтают: причины

Если человек строит планы, но при этом никак не реализует их, он откладывает жизнь на потом. Такие люди обычно имеют цель или мечту, но при этом они сами придумывают себе препятствия на пути к этой цели. Как понять, что у вас начался синдром отложенной жизни, рассказала психолог Алена Макарова.

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Во-первых, такие люди не получают удовольствия от настоящего. Они думают только о будущем.

Во-вторых, обычно этим страдают перфекционисты, которым важно, чтобы конечный результат был идеальным. И так во всем, что бы они ни делали. Однако это способствует прокрастинации.

В-третьих, таких людей пугают неудачи из-за того, что нужно начинать делать что-то прямо сейчас. Из-за этого они ждут более подходящего момента.

В-четвертых, синдром отложенной жизни часто вызван неумением принимать решения. При этом у людей есть уверенность, что лучше бы за них кто-то другой принял решение.

В-пятых, такие люди занимаются тем, что им не нравится, но помогает забыть о своей мечте.

В-шестых, это сравнение себя с окружающими, более успешными людьми. Все это приводит к низкой самооценке.

Последнее — такие люди испытывают чувство вины и стыда из-за того, что не могут реализовать себя. Они считают себя неудачниками и при этом достаточно замкнуты, передает «Доктор Питер».

Ранее психолог высшей квалификационной категории и сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что желание запойно смотреть сериалы можно сравнить с сенсорной эмоциональной разгрузкой. По его словам, благодаря просмотру сериалов человек заполняет себя чем-то, что дает ему возможность отвлечься и успокоиться. Кроме того, уход в выдуманную реальность возникает при нехватке эмоций в реальной жизни.