Психолог предупредила о распространенных стереотипах о сексе

Мы до такой степени бываем заморочены огромным количеством запретов и законов, которые регулируют многие сферы нашей жизни, что автоматически переносим их на интимные отношения. А там на них накладываются еще и культурные и социальные стереотипы, и родительские установки, и ханжество, и понятная стыдливость — в общем, впору голове пойти кругом. И вовсе не от страсти (что было бы логично, учитывая контекст).

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«Разговоры о сексуальных отношениях могут быть сложными, особенно когда речь идет о том, что „нужно“ или „не нужно“ делать. Пора развеять некоторые мифы и рассказать о нескольких вещах в сексе, которых можно смело не делать», — утверждает психолог Ольга Василенко.

Притворяться ради партнера

Притворяться, что вам что-то нравится в сексе, когда на самом деле это не так, — плохая идея. Откровенность и честность важны для здоровых отношений.

«Если что-то вызывает дискомфорт или просто не нравится, лучше обсудить это с партнером и найти компромисс, который устроит обоих. Помните анекдот? Юная девушка имитирует оргазм, а зрелая женщина предлагает все переделать заново (в оригинале там другой глагол), чтобы он все же случился. Лучше сразу учиться делать так, чтобы вам было хорошо — в конце концов, вы главное заинтересованное лицо», — подчеркивает Ольга.

Использовать сложные позы

Не обязательно пробовать все позы из Камасутры, чтобы наслаждаться сексом. Главное — комфорт и удовольствие обоих партнеров. Простые, удобные и приятные позы могут быть намного более удовлетворительными.

«Кроме того, никто не обязан вопить от восторга, если партнер предлагает попробовать что-нибудь „этакое“ — от анального секса до сложной акробатики. Почему? Да потому что гладиолус. Простого нежелания более, чем достаточно. Точка», — настаивает Ольга.

Постоянно стремиться к оргазму

Конечно, оргазм — это приятная часть секса, но это не единственная цель. Фокусируйтесь на процессе, на близости и удовольствии, которое вы получаете в моменте. Иногда навязчивое (хотя и очень понятное) желание достичь оргазма может мешать наслаждаться самим процессом.

Сравнивать себя с другими

Сравнение своей сексуальной жизни с тем, что вы видите в кино (особенно в фильмах для взрослых) или слышите от друзей, может вызвать ненужное беспокойство. Каждая пара уникальна, и главное — найти то, что работает именно для вас.

«Давайте вспомним еще один анекдот: »— А вот знаете, мой сосед говорит, что может десять раз за ночь в свои 60 лет. — Да? Ну так и вы говорите!' Дело в том, что главную оценку своей сексуальной жизни должны давать вы сами. В сексе нет никаких норм и правил, это не таблица умножения. Нормально и правильно все, что искренне нравится обоим и не нарушает законов', — объясняет Ольга.

Сохранять убийственную серьезность

Секс, как и любые другие аспекты отношений, не всегда идеален. Бывают неловкие моменты, и это нормально. Вместо того чтобы стремиться к совершенству, наслаждайтесь процессом и будьте готовы смеяться над небольшими неудачами.

«Но только не нужно стремиться быть в драме (это часто характерно для юных людей обоих полов). Секс — это еще и очень весело, так что не стоит делать серьезное лицо, хмурить брови и „пылать страстью“ в классическом понимании процесса», — советует Ольга.

В общем, это тот самый случай, когда стоит быть проще — и человек к вам потянется, причем в буквальном смысле.