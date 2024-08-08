Психолог объяснила, почему наличие кота делает человека притягательнее

Во всем мире 8 августа отмечается День котов. К празднику известный дейтинг-сервис провел опрос среди пользователей и выяснил, что четверть москвичек считают мужчин с котами более эмпатичными. При этом 49 процентов мужчин находят женщин с кошками более привлекательными. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему наличие котика делает человека притягательнее.

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По ее словам, любое животное смягчает человека, а также делает его более внимательным и душевным.

— Люди, которые содержат кошек, привыкают к определенному характеру своего питомца. Кошатники видят рядом с собой спокойное животное, которое живет размеренной жизнью и имеет свой волевой характер. Иногда кошка разрешит себя погладить, а в другой раз у нее не будет настроения, и она оттолкнет от себя хозяина. Люди, живя с кошками, привыкают к тому, что важно ими не командовать, а понимать их чувства, осознавать, что хочет животное, каким образом с ним взаимодействовать, — пояснила специалист.

Психолог считает, что жизненная философия кошек положительно влияет на характер их хозяев.

— Владельцы собак привыкают постоянно ими командовать, а с кошками так невозможно построить хорошие отношения. К этим животным бессмысленно применять команды, с ними нужно уметь договариваться. Хозяева становятся гибкими, кошка учит их, что если с ней обращаться грубо, то она сделает еще хуже, — объяснила Наумова.

По мнению специалиста, умение слышать другого человека, видеть его потребности, договариваться, стараться быть мягким, внимательным, заботливым, делает людей с кошками более привлекательными для противоположного пола и окружающих.

До этого аналитики сервиса для знакомств провели исследования о «красных флагах» в отношениях среди жителей столицы. Респонденты отметили, что посещение психолога является признаком проблемного состояния.