Почему холостяки не вступают в отношения

Холостяки не вступают в отношения, потому что считают, что им это не нужно, рассказала «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. По ее словам, мужчины-холостяки сами делают осознанный выбор — жить в пользу себя.

Им скорее не сложно, а не нужно это делать. Это люди, которые для себя решили, что им не надо создавать семью, они не хотят продолжительных отношений. И ошибка общества в том, что мы думаем, что их нужно с кем-то познакомить или свести, как-то «пристроить», а им зачастую этого не хочется, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что холостяки думают, что никто никому ничего не должен, и хотят уйти от ответственности. Эксперт подчеркнула, что в обществе возникает инфантилизм, так как сильно сдвинулись границы психологической зрелости. Сейчас молодыми людьми по психологическим нормам считаются лица до 45 лет.

Желание уйти от ответственности, чтобы это само все решилось — это печальная тенденция, на самом деле. И вот этот стереотип, что с нужным человеком будет все так, как надо, — инфантильная позиция, которая означает, что человек не хочет стараться, — добавила Сальникова.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов рассказал, что минусы холостяцкой жизни заключаются в отсутствии семьи и в чувстве одиночества. По его словам, такой стиль жизни является негативным трендом в обществе.