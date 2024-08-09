Эджинг: как свести с ума партнера популярной сексуальной техникой

Эджинг — способ отодвинуть оргазм, когда оба партнера уже на пути к нему. Чем такой способ разнообразия секса может помочь паре усовершенствовать интимную жизнь и как правильно практиковать эджинг нам рассказал сексолог Сергей Степанов.

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В чем смысл эджинга

Как мы уже говорили, эджинг направлен на усиление оргазма путем его задержки. Научиться контролировать тело в такой напряженный момент очень непросто, поясняет наш эксперт. Тем не менее если вы с партнером сможете время от времени задерживаться перед самой кульминацией, ваши оргазмы станут в несколько раз ярче.

Сергей: «Нервные рецепторы довольно быстро привыкают к классической стимуляции, поэтому ощущения могут притупляться со временем. Эджинг может стать вашим спасением, если секс начинает наводить на вас скуку».

Плюсы эджинга для пары

Согласно американской статистике, примерно половина опрошенных женщин недовольна качеством секса с партнером после нескольких лет совместной жизни. Практика эджинга помогает буквально возродить секс в том виде, который был в начале отношений, что и предлагают участникам эксперимента зарубежные сексологи. Наш эксперт комментирует популярность эджинга его способностью повысить сексуальную выносливость.

Сергей: «Помимо того, что оргазм становится мощнее после регулярной практики эджинга, повышается и выносливость, особенно у мужчин за 40».

Техники эджинга

Существует множество практик эджинга как для мужчин, так и для женщин. И если сильному полу достаточно одного замедления, то у женщин куда больше опций.

Сексолог: «Одним из лучших способов является массаж мышцами влагалища, но для этого важно проработать их заранее упражнениями Кегеля».

Кроме того, специалисты рекомендуют использовать секс-игрушки, которые предлагают дополнительную стимуляцию. Особенно хороши в этом деле вакуумные вуманайзеры. Не стоит и забывать о прямой стимуляции эрогенных зон партнера с помощью рук и других частей тела. Главное, вовремя остановиться и сообщить об этом партнеру, чтобы кульминация точно была общей.

Есть ли противопоказания для практики эджинга

Противопоказаний для эджинга не существует. Однако с осторожностью к некоторым техникам стоит отнестись женщинам после оперативных вмешательств в области органов малого таза — дайте организму полностью восстановиться.