Психолог рассказала о пользе чтения

Привычка регулярно читать книги позволяет продлевать жизнь и молодость, потому что чтение сохраняет прежние нейронные связи в мозге, обеспечивающие его длительную работу, а также способствует образованию новых. Об этом во Всемирный день книголюбов РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

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По ее словам, чтение также пополняет багаж знаний, расширяет кругозор, увеличивает пассивный и активный словарный запас, помогает сделать речь красивее, а выражение мыслей — понятнее.

«Чтение развивает воображение, что помогает эффективнее решать проблемы и находить выходы из различных ситуаций самыми нестандартными способами. Более того, чтение художественной литературы развивает память, мышление, внимание, усидчивость, коммуникативные навыки, эмпатию, эмоциональный интеллект, аналитические возможности и уверенность в себе», — перечислила Игонина.

Помимо этого, чтение также позволяет улучшить настроение, наладить сон, повысить работоспособность, а также избавиться от стресса, тревожности и скуки.

Исследование «Литнет» и Rugram, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что россияне выбирают книги, опираясь на разные факторы. Так, наиболее популярными оказались описание книги (79%), жанр произведения (73%), наличие положительных отзывов (57%), доступность и стоимость книги (по 52%). Наименее популярными оказались аспекты, связанные с датой выхода книги (5%) и временем года: за окном (3%) и в произведении (2%).

Ранее россиянам назвали эффективные способы чтения.