«Не слышат друг друга»: Психолог назвала главный триггер развода

Отсутствие взаимопонимания в семейной паре является основной причиной разводов в России, заявила НСН психолог Анна Закаидзе.

Финансовые проблемы на данный момент не являются главным триггером развода, рассказала в пресс-центре НСН психолог Анна Закаидзе.

«Финансовая сторона вопроса сегодня не стоит на первом месте, сейчас на первом месте недопонимание, когда партнеры не слышат и не понимают друг друга. Потребность в медиаторах объясняется тем, что люди не всегда хотят идти к психологам, копающим вглубь. Медиатор решает конкретную проблему здесь и сейчас, а не разбирается в проблемах детства каждого из супругов», - пояснила она.

Ранее адвокат, медиатор Константин Ерохин сообщил «Радиоточке НСН», что обращение семейных пар к медиатору помогло бы снизить статистику разводов, для этого государство должно донести до россиян, что ходить к психологу - норма.