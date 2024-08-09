Как часто ходят на свидания супружеские пары

45% супружеских пар регулярно ходят на свидания друг с другом, и 16% из них делают это с завидным постоянством – два-три раза в месяц.

Однако треть опрошенных пар вообще не ходят на романтические встречи, потому что они и так всегда вместе. Таковы данные исследования, проведённого банком ВТБ.

Согласно опросу, преобладающее большинство устраивают себе романтические встречи в ресторане или кафе, гуляют по городу, в парке или в лесу.

Половина выбирает ужин дома, поход в театр или кинотеатр. Среди причин, по которым супружеские пары ходят на свидания, опрошенные чаще всего называли возможность отвлечься от повседневных забот и насладиться временем наедине, а также укрепление эмоциональной связи.

А 38% считают, что такие встречи создают атмосферу для непринуждённого обсуждения семейных и личных вопросов.