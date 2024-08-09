Кто такой сапиосексуал и как его привлечь

Люди, которые не спешат бросаться на красивую обертку, предпочитая получше узнать человека, сегодня редко, но встречаются. О том, кто такие сапиосексуалы и как привлечь внимание такого партнера, нам рассказал сексолог Полина Грибова.

© unsplash

Кто такие сапиосексуалы

Если вы замечаете, что кто-то из ваших знакомых строит отношения исключительно из интереса к личности партнера, при этом игнорируя внешние особенности, даже при первых встречах, знайте — это самый настоящий сапиосексуал. К слову, партнер сапиосексуала действительно должен быть интересным человеком, только в этом случае такой человек будет заинтересован в отношениях.

Кто «придумал» сапиосексуалов

В конце прошлого века был популярен термин «сапиофил». К сапиофилам относили людей, которые способны испытывать влечение только к тем партнерам, которые смогли проявить свои высокие интеллектуальные способности. «Сапиосексуалы» появились чуть позже — в 2012 году. Актриса Марианна Фейтфул употребила его в одном из интервью, которое разлетелось на цитаты сначала по Британии, а затем и по всему миру. Так термин «сапиосексуал» вытеснил «сапиофила».

Как привлечь сапиосексуала

Развиваем интеллект

Самое очевидное — расширяем кругозор. Еще лучше, если вы станете экспертом в какой-то узкой теме. Полина:

«Для сапиосексуала важно не только то, какие темы вы можете поддержать, но и насколько вы способны поразить собеседников узконаправленной темой».

Ваши выдающиеся интеллектуальные и ораторские способности станут невероятным магнитом для сапиосексуала.

Поддержите его увлечения

Как правило, у каждого сапиосексуала есть увлечения, которым он посвящает большую часть жизни. Если вам важно его внимание, никогда не критикуйте его хобби и темы, которые вызывают неподдельный восторг. А вот присоединиться к обсуждению и выразить свою точку зрения, положительную, естественно, — лучшее, что вы можете сделать для его соблазнения.

Его мнение должно быть для вас важно

Помимо поддержки своего сапиосексуала, вам стоит научиться выражать восхищение его умственными способностями. Если вам удастся стать главным «фанатом» вашего сапоисексуала, считайте, что вы также обрели большого фаната о воздыхателя в его лице.