Почему человек не создан для счастья

Психологи, коучеры, блогеры — сегодня со всех сторон нас учат быть счастливым. Оно и понятно, ведь многие живут буквально в тисках постоянных стрессов. Но, как показывают последние исследования, погоня за счастьем зачастую оказывается не просто бессмысленной — она напрямую противоречит человеческой природе.

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Эволюция и счастье

Психолог из Гарвардского университета Нэнси Эткофф считает, что эволюция и счастье — несовместимые понятия. Ведь главная цель человека, как, впрочем, и любого существа на Земле, — это выжить и размножиться. И тут, как говорится, «не до жиру, быть бы живу». Поэтому наши предки, чтобы выжить, должны были быть максимально бдительными, постоянно оценивать риски и реагировать на опасности. Чувство страха, тревоги и боли было их верными спутниками, помогающими избегать угроз. И места счастью тут просто не оставалось.

Почему так сложно быть счастливыми

Неудивительно, что наши эмоции, особенно негативные, работают как система раннего предупреждения. Они помогают нам распознавать опасность и принимать меры для ее предотвращения. Поэтому за миллионы лет эволюции мы научились острее чувствовать горечь, чем сладость, тревожность, чем спокойствие и боль, чем удовольствие.

Так что, как говорят психологи, со счастьем все также, как и с путем самурая: оно не является самоцелью. Счастье возникает как побочный продукт нашей деятельности, когда мы чувствуем, что наша жизнь имеет смысл и значение. Ведь счастье — это не статическое состояние, а динамический процесс. Так, например, в жаркую погоду ни с чем не сравнимое удовольствие можно получить от обычного эскимо. И без разницы, что там с финансовой обстановкой и политическими раскладами.