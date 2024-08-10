Три техники, с помощью которых вы научитесь защищать свои права

Мы не всегда умеем отказывать людям и соглашаемся порой на те условия, которые нам навязали, а не на те, за которыми мы изначально шли. Всё потому, что где-то многим не хватает уверенности и смелости отстоять свои права. Вместе с психологом «Секрет фирмы» разобрался, почему так происходит и как это изменить.

Почему не хватает уверенности

Понимание того, что мы имеем право не соглашаться с чем-то, не любить кого-то, конфликтовать, отстаивать свое мнение, вырабатывается в детстве, рассказала клинический психолог Ольга Радзюк.

К сожалению, в ответ на детские протесты или попытки отстоять свою позицию многие из нас слышали от родителей фразы: «Не будь выскочкой», «Как тебе не стыдно так говорить?», «Даже не хочу этого слышать!», «Твоего здесь ничего нет», «Хочется — перехочется», «Кто ты такой?», «Много себе позволяешь!». Ольга Радзюк Старший психолог Клиники доктора Исаева

Специалист объяснила, что если проблемы с ощущением границ есть у родителя, то они же будут и у ребёнка.

«Человек вырастает тревожным, с ощущением, что отстаивать свои границы — нехорошо, неправильно, что его осудят либо что это бесполезно и даже небезопасно», — отметила эксперт.

Как отстоять свои границы

Научитесь говорить «нет»

Прежде всего, надо научиться говорить «нет», отметила Радзюк.

«Спросите себя, трудно ли вам отказывать? Если окажется, что да, то тренируйте этот навык осознанно, преодолевайте страх быть отвергнутым, вырабатывайте уверенный тон. Ответьте на вопрос, кому вы больше боитесь отказывать: близким людям, сослуживцам, начальству или незнакомцам?» — предложила психолог.

Приведите в порядок эмоции

Перед непростым разговором она посоветовала привести в порядок эмоции. Радзюк предложила вспомнить несколько случаев, когда вы чувствовали себя победителем. «Вспомните как ощущало себя ваше тело, что вы слышали в тот момент. "Заякорите" это настроение. Далее постарайтесь как можно чётче представить успешное завершение нынешних переговоров», — отметила она.

Ещё для снятия тревоги она порекомендовала упражнение «катастрофизация». Нужно записать свой страх и спросить у себя, что будет, если это случится. Задавать этот вопрос нужно до самого катастрофичного ответа.

«Как правило, большинство тревожных ситуаций оказываются вполне переживаемыми», — резюмировала психолог.

Поймите свою цель

Разберитесь, чего именно вы добиваетесь в разговоре, и придерживайтесь этой цели. «Если результат не устраивает, просто говорите "нет", объясняя свою позицию, но не оправдываясь», — посоветовала эксперт.

Она также предложила овладеть правилами ассертивного поведения. «Ассертивные люди легко говорят "нет", открыто выражают свои эмоции, умеют учитывать и свою, и чужую точку зрения, говорят твёрдо, но доброжелательно», — объяснила она.

Кроме того, стоит формулировать почаще «я-послания». Например, фраза «вы принесли мне холодное блюдо» звучит как обвинение и вызывает желание защищаться. Фраза «я расстроен тем, что это блюдо холодное» вызывает желание решить данный вопрос.

«Ещё уверенность придаёт ссылка на законы и документы. Ведь тогда вашему оппоненту придётся спорить не только с вами, но и с законодательством», — заключила собеседница «Секрета».

Иногда сложно не только отстоять свои права, но и защитить свои личные границы. Из-за их отсутствия человек может страдать от неуместных вопросов и даже взваливать на себя лишнюю работу. В этом материале можно узнать о пяти ошибках, которые мешают вам установить эти рамки.