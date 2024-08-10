Нужны ли семейные традиции и причем тут эмоциональная связь

Некоторые семьи до сих пор придерживаются своих традиций. Однако что это на самом деле — дань моде или нежелание быть похожими на других? Эксперты считают, что семейные традиции помогают забыть о трудностях или сделать людей счастливыми.

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Семейные традиции придуманы не просто так. Во-первых, такие привычки связывают целые поколения. Они укрепляют эмоциональную связь в семье и дарят чувство безопасности и стабильности.

При этом семейные традиции — это не только сбор за общим столом. Это может быть приготовление еды в определенные дни, поход в кино, чтение перед сном, прогулки в парке или совместные тренировки.

Эксперты считают, что совместное времяпрепровождение дарит каждому члену семьи чувство принадлежности. Дети, которые растут в таких условиях, чувствуют себя частью чего-то большего и важного.

Ранее педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Виктория Губарь рассказала, что благодаря командным играм у детей развиваются навыки общения и разрешения конфликтов. По ее словам, также такие игры развивают выносливость и координацию.