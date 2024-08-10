Назван способ обнаружить неочевидные детские травмы

Человек с детскими травмами будет чувствовать тревогу, страх и вину, которые он ощущал в юности, при каких-либо изменениях во взрослой жизни. Об этом рассказала психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса Лерона Наринская, передает РИАМО.

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По ее словам, чтобы разобраться с чувствами, необходимо обратиться к психологу. Специалист поможет создать новые нейронные связи, позволяющие пациенту справиться с проблемой.

Наринская добавила, что пациент должен принять твердое решение поменяться, хотя очень непросто сменить то, в чем ты вырос и кем себя считаешь.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, как справиться с грустью от приближающейся осени. По ее словам, в этом поможет дневник впечатлений.