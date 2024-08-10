Психиатр объяснил, к каким последствиям приводит ПТСР

Психиатр объяснил, к каким последствиям приводит посттравматическое стрессовое расстройство
Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с радио Sputnik напомнил, что запущенное посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может привести к опасным проблемам со здоровьем. Такое состояние может появиться у любого человека вне зависимости от пола и возраста. Ключевую роль играет сильное психотравмирующее событие, из-за которого постоянно возвращается стресс и навязчивые воспоминания.
По словам специалиста, диагноз ПТСР ставится, когда воспоминания о психотравмирующем событии непроизвольно и ярко возникают в памяти (чаще всего в виде картинок). Иногда событие возвращается во сне, иногда и в состоянии бодрствования. Неприятные картинки порой провоцирует громкий звук и яркий свет.
“Если не лечить ПТСР и пускать дело на самотек, то однажды придется столкнуться с истощением своей нервной системы. Такой исход особенно вероятен, если травмирующее событие постоянно возвращается в сновидениях. Человек не высыпается, не отдыхает и не набирается энергии. Он постоянно остается в напряжении и ожидании очередных картинок в памяти. Из-за этого нарушаются когнитивные функции. Человек может потерять способность спать и контролировать реакции”, - подытожил психиатр Федорович.