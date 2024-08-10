Выявлена неочевидная связь между СДВГ и нарциссизмом

Психологи из Франции, Швейцарии и Великобритании выяснили, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности страдают от нарциссического расстройства личности в 10 раз чаще, пишет Daily Mail. Согласно исследованию, в котором приняли участие 164 взрослых с СДВГ, гиперактивность и импульсивность присущи обоим заболеваниям.

Эти измерения нарциссизма также были связаны с несколькими аспектами психосоциальной дисфункции, включая тревогу, депрессию, негативную срочность импульсивности или низкое качество жизни, — сказано в исследовании.

Ранее эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что здоровое питание и физическая активность помогают справляться с депрессией не хуже психологов. В пример она привела исследование CALM non-inferiority, которое доказало, что ЗОЖ не менее эффективен, чем психотерапия. Согласно результатам, спустя восемь недель симптомы депрессии уменьшились у 37% участников психотерапии и у 42% испытуемых, изменивших образ жизни.

Ранее психиатр-нарколог Владимир Каторгин отметил, что в БАДах, созданных на основе мухоморов, содержатся иботеновая кислота и мусцимол. По словам эксперта, они губительны для центральной нервной системы и могут вызывать параличи, а также провоцировать психические заболевания.