Психолог рассказал о главных принципах создания крепкой семьи

Психолог Анна Закаидзе рассказала о главных принципах крепкой семьи. По словам специалиста, часто недопонимания возникают из-за того, что женщинам нужно, чтобы им сразу давали ответ, а мужчинам требуется время для принятия решения.

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«Нужно разговаривать, не кричать, не предъявлять претензии, а именно разговаривать с позиции «я». Рассказывать, почему в отношениях некомфортно», – поделилась специалист.

По ее мнению, важным принципом крепких отношений также являются семейные традиции. Традиции, которые будут передаваться детям, могут стать тем самым костяком, который сплотит семью, сообщает НСН.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова рассказала, когда можно начинать новые отношения после развода. По ее словам, не стоит спешить и сразу же искать нового партнера, необходимо остыть и пережить этот период. При этом эксперт отметила, что у некоторых этот период может длиться три месяца, а у кого-то год.