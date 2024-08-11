Каким будет секс в будущем

Сексологи полагают, что в будущем всё больше людей станут заводить сразу несколько партнёров. По мнению экспертов, уже в ближайшие 50 лет изменится динамика отношений: либо у нас будет больше любовников, либо мы будем оставаться одни.

© Ferra.ru

Результаты исследования бренда секс-игрушек Lelo показали, что спустя 50 лет мы немного лояльнее станем относиться к наличию сразу нескольких партнёров. Специалисты думают, что в целом партнёров у людей станет больше. При этом подростки станут более сдержанными, а люди в возрасте 30 лет и старше — более распущенными.

© Depositphotos.com / Stockoholic

Да и вообще в зрелом возрасте больше шансов иметь несколько партнёров. Это связанно с тем, что человек в целом становится увереннее в себе.

Кроме того, люди для получения удовольствия всё чаще станут обращаться к виртуальным аватарам и искусственному интеллекту. На смену пожарным и медсёстрам придут эльфы и инопланетяне. Также всё больше людей станут спать с роботами.