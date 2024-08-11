Как устроить «перерыв» в отношениях, чтобы он пошел на пользу

Перерыв в отношениях может казаться пугающей перспективой, если рассматривать его как «репетицию» окончательного расставания, но порой временное дистанцирование может помочь сохранить отношения, считает сексолог Никки Голдштейн. В интервью DailyMail эксперт дала несколько советов парам, желающим отдохнуть друг от друга.

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«Это может быть отличным способом отвлечься от проблем, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь», — написала эксперт в личном блоге.

Главный секрет эффективного таймаута — понять, для чего он вам нужен, и договориться об условиях. Как правило, «отпуск» друг от друга помогает залечить душевные раны и разобраться в собственных чувствах. Доктор Голдстайн рекомендует сократить контакты и пожить порознь, однако не разрывать связь совсем — сохраните возможность звонить друг другу и откажитесь от переписки.

И наконец, эксперт не советует рассказывать о своем решении всем окружающим.

«Когда люди слышат слово "перерыв", они воспринимают это как "расставание" и могут наговорить чего-то такого, как если бы ваши отношения действительно закончились», — объяснила сексолог.

Кроме того, парам, решившимся на временную разлуку, необходимо четко понимать, допускают ли они свидания с другими людьми в это время.