Как сохранить отношения за шесть секунд в день

Ученые рассказали, как можно спасти брак с помощью одного ритуала. Для этого супругам нужно ежедневно выполнять простое действие, которое займет всего шесть секунд.

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Как оказалось, шестисекундный поцелуй помогает сохранить здоровые отношения между мужем и женой. Этого достаточно, чтобы успокоиться и понять, что рядом с вами находится любимый человек.

К таким выводам пришли психологи Джон и Джули Готтман. Они в течение 30 лет изучали отношения мужчин и женщин. Исследование прошли более трех тысяч пар.

Как сообщили специалисты, шести секунд достаточно для выброса окситоцина, что успокаивает и укрепляет доверие партнеров.

Эксперт Пол Зак в свое время заявил, что поцелуй можно заменить объятиями. На это потребуется около 20 секунд. При этом супругам нужно обниматься не менее восьми раз в день, передает «Доктор Питер».

Ранее сообщалось, что практически невозможно найти идеального партнера, без недостатков. Однако можно понять, подходит ли вам человек, который находится рядом. Вот четыре верных признака идеальных отношений.

До этого психолог, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова рассказала, что роман с мужчиной-нарциссом опасен тем, что такой партнер может подорвать самооценку женщины. По ее словам, женщина может начать сомневаться в себе и в том, что делает.