Психолог объяснил, как не стать «домашней клушей»

В одной из телепрограмм показывали женщину – молодую и симпатичную, которая совсем махнула на себя рукой. Причём не от какого-то отчаяния или серьёзного горя. Напротив – семейная жизнь героини складывалась вроде бы благополучно – муж и двое детей. Но сама она при этом умудрилась превратиться в какую-то совершенно бесцветную особу, не интересующуюся ничем.

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И собой в первую очередь.

«Я бы на месте вашего мужа непременно вас бросила, – безжалостно провозгласила одна из ведущих. – Как можно было превратиться в такую клушу?»

А и в самом деле – как можно превратиться в домашнюю клушу? И главное, как избежать этого пагубного превращения?

Большинство под домашними клушами подразумевают домохозяек. Однако на деле это далеко не так. Есть женщины, которые сидят дома, но при этом умудряются сохранять интерес к жизни и, как следствие, интерес мужа к себе. А есть представительницы слабого пола, которые и на работу ходят, но при этом в глазах у них застыла непреходящая тоска. Выглядят они, как героиня «Служебного романа» до превращения. На её вечно недовольном лице не бывает косметики, а само оно повествует о хроническом недосыпе.

Дома такая клуша расхаживает в старом халате и стоптанных тапках. А круг её интересов кроме готовки и стирки ограничивается просмотром какой-нибудь бесконечной «Кармелиты» или ток-шоу Андрея Малахова. Таким образом она компенсирует отсутствие каких-либо ярких впечатлений или эмоций в собственной жизни.

Супружескую постель клуша норовит использовать строго по назначению – только для того, чтобы спать. Секс интересует её примерно так же, как проблемы голодных детей Африки.

Немудрено, что семейная жизнь таких женщин крайне безрадостна, а порой и вовсе накрывается медным тазом.

Но ведь редкая невеста, вышагивая со своим избранником под марш Мендельсона, видит себя в будущем унылой особой в застиранном халате, которой ничто в жизни не мило. Так откуда же тогда берутся домашние клуши?

Белка без колеса

Чаще всего печальные метаморфозы происходят после появления на свет ребёнка. Женщина решает, что теперь должна посвятить ему все свои силы. Трату времени на себя и даже на мужа она считает непростительным преступлением. А некоторые просто не успевают заниматься собой из-за неумения правильно распределять своё время.

Часть женщин машут на себя рукой после сильного эмоционального потрясения.

Так, я помню, моя подруга, узнав, что у мужа была небольшая интрижка с коллегой по работе, впала в жуткую депрессию. Она перестала следить за собой, интересоваться чем бы то ни было. Всё своё внимание и силы она переключила на сына.

«Ему я и такая нужна», – любила повторять она.

В итоге муж, какое-то время промаявшись с впавшей в полнейшую апатию женой, всё-таки от неё ушёл. Причём вовсе не к разлучнице, как подозревала Ольга, а просто в никуда.

Но чаще женщины превращаются в домашних растрёп из-за того, что главной целью своей жизни видят только замужество.

«"Ну всё, теперь он мой". То есть когда можно поставить гриф «Задача выполнена – отношения установлены» и расслабиться. Начинаются манипуляции, обиды и капризы, – объясняет то, что происходит со многими после свадьбы, психолог Игорь Нефёдов. – Из отношений постепенно уходят осторожность, терпимость и уважение друг к другу. Теперь уже можно кричать из соседней комнаты: "Эй ты там, сделай мне кофе!" и тому подобное».

И уже нет стремления узнавать своего партнёра, нет желания самой меняться ради него. Женщины перестают стремиться понравиться своему любимому, сделать ему приятное, попытаться его понять – а зачем, ведь он же завоёван. И вот уже семейная жизнь превращается в скучную рутину.

«Мне скучно. Мы с мужем 17 лет вместе, он уже как часть меня. Чем я могу удивить или заинтересовать? Чем он меня может?» – делится одна из пользовательниц в сети.

Именно потеря интереса к мужу чаще всего и служит главной причиной, по которой вчерашние невесты превращаются в домашних наседок. Женщина расхаживает по дому в затрапезном виде и с бигуди на голове, в первую очередь, потому, что супруг ей, по большому счёту, стал безразличен.

«Если женщина не следит за собой, это значит, что мужчина ей неинтересен, – уверен психолог. – Своими действиями она показывает, что он нечто вроде мебели и можно перед ним как угодно ходить».

То же самое означает и нежелание женщины следить за своей внешностью, фигурой и т.д. И дело вовсе не в нехватке времени, на которое обычно всё списывают безалаберные дамы, а в отсутствии интереса к собственному мужу.

«Значит, женщина больше не хочет ему нравиться, не хочет ради него за собой ухаживать, – считает психолог. – Последствия такого поведения будут самыми печальными. Если женщина не следит за собой, она не даёт возможности просыпаться природному сексуальному инстинкту своего мужчины. Но ведь этот инстинкт всё равно существует. Значит, он будет реализовываться в каких-то других местах, с какими-то другими женщинами».

Выйди из кухни

Психологи говорят: когда вы осознали и признали проблему, вы уже наполовину решили её. Попытайтесь понять причины, которые привели вас к столь печальному итогу. Если вы запустили себя ради ребёнка – начните менять своё отношение к материнскому долгу. Не нужно жить ради ребёнка, нужно учиться жить вместе с ним.

И вовсе не нужно отдавать ему всё время и силы. Загнанная мама, круг интересов которой сузился до размеров кухни, мало что способна дать своему ребёнку.

«Детям нужны родители, которыми они могут гордиться, – объясняет Игорь Нефёдов. – Родители, для которых воспитание ребёнка стало единственным смыслом жизни, потом болезненно переживают взросление отпрыска и всячески поощряют его инфантилизм. Как правило, такие мамы бережно ведут счёт всем многочисленным жертвам во имя ребёнка. И потом этот список предъявляется при любом удобном случае».

Поэтому, даже если ребёнок совсем маленький, обязательно выкраивайте хотя бы час лично на себя – чтобы просто поваляться в ванной или почитать. Попросите мужа в это время позаниматься с малышом. Убьёте сразу двух зайцев – и себя любимую побалуете, и папу приучите к уходу за ребёнком.

Если же ребёнок вышел из грудного возраста, тем более пора пересматривать свой график. Перестаньте всё взваливать на себя – распределите обязанности в семье.

Например, одна моя знакомая каждый день стирает вручную одежду детям и мужу. Стиральной машинкой не пользуется, потому что экономит. Я было предложила ей тогда стирать хотя бы раз в три дня, когда накопится достаточно вещей, чтобы не жалко было гонять машинку.

«Чтобы грязное бельё в квартире лежало? – Она смерила меня таким убийственным взглядом, что мне захотелось спрятаться. – Это себя не уважать».

В результате вечерами она практически не общается ни с мужем, ни с сыном – у неё элементарно не хватает на это времени.

Поэтому, советуют специалисты, надо научиться рационально использовать время. Не тратьте вечер в ущерб общению с домашними или сну. И конечно же, не забывайте о муже.

Он должен чувствовать свою необходимость, свою значимость.

Не секрет, что, замыкаясь на домашних делах и детях, женщины очень часто перестают интересоваться тем, что происходит с супругом. Так начинается подмена ценностей – жена уверена, что раз муж сыт, обстиран, то он должен чувствовать себя счастливым.

Мужчине же в первую очередь нужно общение и душевное тепло, которое он и начинает искать на стороне. Сколько случаев, когда мужья уходят от жён – превосходных хозяек к менее домовитым женщинам.

«Я всё думала, что ему надо было. Дома у меня всё ухожено, и обед есть, и ужин. И рубашки чистые, и брюки наглажены. Чего ему надо? И вдруг поняла, что уже совершенно не представляю, чего хочет мой муж, чем он живёт. А ведь когда-то у нас интересы общие были…» – делится в сети пользовательница.

Поэтому, чтобы в один прекрасный момент не оказаться в положении нашей читательницы, обязательно нужно находить время для мужа, интересоваться его делами, переживаниями. И, конечно же, меняться и развиваться самой.

«Женщина, даже если она домохозяйка, всё равно должна чем-то интересоваться, увлекаться, – предупреждает психолог. – Она должна расти и развиваться. Муж и жена должны расти с одной скоростью. Если один ушёл далеко вперёд, а другой отстал и даже не заметил, что партнёр изменился, это ведёт к разрыву. Поэтому надо интересоваться жизнью, тем, что происходит вокруг».

На самом деле за нежеланием меняться и развиваться, в первую очередь, лежат равнодушие к самой себе и банальная лень. Начните борьбу с ними, иначе вы рискуете испортить жизнь близким и начисто разрушить свою собственную.

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