Порномодель объяснила пользу супружеских измен
Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю заявила, что супружеские измены могут приносить пользу. Об этом пишет издание Daily Mirror.
«Я действительно думаю, что они делают вас лучшим партнером, — объяснила Бонни Блю. — Потому что вы можете прийти домой, разобраться с жалобами жены, присмотреть за детьми… Но при этом ускользаете куда-то только для того, чтобы получить удовольствие».
Сама порномодель не боится, что ей тоже будут изменять.
«Этого никогда не случится, потому что я слишком привлекательная и слишком хороша в постели», — считает она.
Бонни Блю прославилась после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте. Спустя два месяца она устроила секс-тур по Великобритании. В конце июля порномодель провела очередную акцию и бесплатно обслужила 28 мужчин за одну ночь. 16 из них были женаты.