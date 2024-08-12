Порномодель объяснила пользу супружеских измен

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю заявила, что супружеские измены могут приносить пользу. Об этом пишет издание Daily Mirror.

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«Я действительно думаю, что они делают вас лучшим партнером, — объяснила Бонни Блю. — Потому что вы можете прийти домой, разобраться с жалобами жены, присмотреть за детьми… Но при этом ускользаете куда-то только для того, чтобы получить удовольствие».

Сама порномодель не боится, что ей тоже будут изменять.

«Этого никогда не случится, потому что я слишком привлекательная и слишком хороша в постели», — считает она.

Бонни Блю прославилась после того, как переспала с 122 студентами на мексиканском курорте. Спустя два месяца она устроила секс-тур по Великобритании. В конце июля порномодель провела очередную акцию и бесплатно обслужила 28 мужчин за одну ночь. 16 из них были женаты.