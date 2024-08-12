Мужчина занялся сексом с лучшей подругой и пожалел об этом

Эксперт по отношениям Эм Кларксон дала совет мужчине, который занялся сексом с лучшей подругой и пожалел об этом опрометчивом поступке. Ответ специалистки опубликовало издание Metro.

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По словам 25-летнего мужчины, они с 23-летней подругой познакомились несколько лет назад на работе, часто виделись и разговаривали. Недавно оба пережили тяжелое расставание, договорились о дружеской встрече, но неожиданно почувствовали влечение и переспали.

«На следующее утро стало ясно, что мы допустили ошибку, о которой решено было забыть. Однако это заставило меня задуматься, не пострадает ли наша дружба. Я люблю ее как друга, но боюсь, что это повлияет на наше общение», — задался молодой человек вопросом, сможет ли дружба пережить это испытание.

В ответ Кларксон отметила, что и после секса можно остаться друзьями.

«Секс не обязательно разрушает дружбу, и он не обязательно разрушит вашу. Я бы рекомендовала не заметать проблему под ковер и не пытаться делать вид, что ничего не произошло — именно так может возникнуть неловкость», — написала она.

Эксперт также посоветовала мужчине обсудить с подругой случившееся и пошутить об этом инциденте.

«Произошло то, что произошло, не позволяйте этому стать концом вашей дружбы. На самом деле здорово, если подумать, что вы смогли быть рядом друг с другом в трудную минуту», — заключила она.

Ранее Кларксон дала совет женщине, которая обеспокоилась, поймав себя на влечении к пожилым мужчинам. Эксперт поддержала желание женщины разобраться в себе и предложила больше расспрашивать о жизни партнеров до секса — об их женах, детях, возрасте и личных предпочтениях.