Опрос показал отношение мужчин и женщин к косметологии

При этом почти каждый пятый респондент заявил, что согласен оплатить пластическую операцию для своей подруги. 14% отметили, что с удовольствием подскажут, что ей следует поправить.

© unsplash

Такие данные приводит газета «Известия», ссылаясь на исследование приложения для знакомств Mamba.

Также выяснилось, что 91% мужчин и 60% девушек признались в ходе опроса, что не прибегали к хирургическим вмешательствам в вопросах внешности. 25% дам планируют сделать пластику, аналогичным образом собираются поступить 5% мужчин.

Кроме этого, исследование показало, что каждая вторая россиянка одобряет посещение мужчиной косметологического кабинета; 23% мужчин заявили, что не будут рассматривать женщину в качестве потенциальной жены, если у неё есть татуировки.