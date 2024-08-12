Девять эффективных способов быстро снять стресс и улучшить настроение

Что чувствует ваше тело прямо сейчас? Челюсть сжата, плечи напряжены, а шея словно зажата в тиски? Эти симптомы знакомы всем — так наше тело реагирует на сиюминутный или долговременный стресс.

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Когда в любой из сфер нашей жизни возникает напряжение, это может привести к сердечным заболеваниям, высокому кровяному давлению, диабету и многим другим неприятностям Попутно это может вызвать головные боли, боли в мышцах, эмоциональное и психическое истощение, проблемы с желудком и депрессию. В общем, имеет смысл иметь в запасе несколько быстрых приемов, которые помогут быстро снизить уровень напряжения.

Используйте дыхание

Это проверенный метод, который мягко, но быстро снижает уровень тревожности, понижая кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Один из видов дыхания, который можно попробовать: попеременное дыхание ноздрями. Сядьте удобно, закройте глаза, положите большой палец правой руки на правую ноздрю и вдохните через левую ноздрю; затем отпустите большой палец, положите безымянный палец на левую ноздрю и выдохните через правую. Не двигая пальцем, вдохните через правую ноздрю, закройте ее большим пальцем, выдохните левой, вдохните левой, закройте эту ноздрю, выдохните правой и т. д. Эксперты советуют начинать с 5—6 раундов.

Вставайте и танцуйте!

Было обнаружено, что нельзя танцевать и грустить разом, те, кто любят двигаться на танцполе, лучше справляются с негативом в своей жизни психологически. Так что делайте перерывы на танцы, когда находитесь дома, или запишитесь на танцевальные курсы — это тоже помогает справиться со стрессом!

Прогуляйтесь

Даже 10-минутная прогулка бодрым шагом может снизить уровень тревожности. В этом есть смысл, учитывая, что любые физические упражнения повышают уровень нейрохимических веществ, регулирующих настроение, в вашем мозге. К ним относятся серотонин, который помогает вызвать чувство спокойствия, и дофамин, активизирующий систему вознаграждения в мозге. Совместите прогулку с прослушиванием любимой музыки — и вы получите дополнительный заряд бодрости.

Растягивайте тело

Растяжка, конечно, расслабляет и раскрепощает тело, но она может облегчить состояние ума — ведь когда тело напряжено, ум тоже становится напряженным. Исследование показало, что 10-минутная растяжка в течение трех месяцев помогает людям чувствовать себя менее тревожными и усталыми.

Отправляйтесь в парк или лес

Не зря природу называют «витамином N» — существует множество исследований, подтверждающих, что она полезна не только для души, но и для тела. Она может снизить уровень стресса в целом и помочь вам справиться с напряжением, когда оно возникает.

Прогрессивная релаксация

Это давно известная техника, которая позволяет снять ощущение психического стресса, напрягая и расслабляя мышцы. Она может снизить кровяное давление, замедлить сердцебиение и заставить гормоны стресса стать менее активными.

Лягте или сядьте в тихом месте, закройте глаза и напрягите мышцы пальцев ног и ступней на пять секунд, а затем отпустите. Перейдите к икрам — напрягите мышцы, задержитесь, затем отпустите. Продолжайте подниматься вверх по телу, пока не дойдете до шеи, челюсти, лба — к этому времени вы должны почувствовать себя довольно гораздо спокойнее.

Попробуйте жевать жвачку

Да, это звучит странно, но есть некоторые доказательства того, что если жевать жвачку, это может уменьшить стресс (это связано с нейронами в различных частях мозга). Только убедитесь, что жвачка без сахара, потому что необходимость посещать стоматолога для лечения кариеса определенно не лучшим образом сказывается на уровне стресса.

Охладитесь (в буквальном смысле)

Опустите лицо в миску с ледяной водой на 15—20 секунд. Странно, но факт: погружение лица в холодную воду задействует систему релаксации организма, чтобы противостоять стрессовой реакции. Вы также можете принять холодный душ, поднести к лицу кубик льда или прохладный напиток.

Понюхайте лаванду

Одно из исследований показало, что это помогает снять напряжение у людей с тревожными расстройствами, так что стоит попробовать, не принесет ли она вам успокоение. Положите пару капель в аромадиффузор или просто на кусок ткани, закройте глаза и вдохните.